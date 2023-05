Dos enfermeras y un médico fueron agredidos verbal y físicamente en Cusco, en medio de una campaña de vacunación contra la influenza, que los había llevado hasta un centro educativo ubicado en la provincia de Chumbivilcas.

El hecho se registró la mañana del último jueves, cuando el personal de salud se hallaba vacunando a los menores que previamente habían llevado una carta de autorización firmada por sus progenitores, cuando fueron alcanzados por dos padres que les reprocharon airadamente, acusándolos de ‘atentar’ contra sus hijos.

En medio de los gritos e insultos hacia el personal del Centro de Salud de Velille, uno de los agresores intenta arrebatarle el cooler con las vacunas a una de las enfermeras, y al no lograr su cometido, vuelve a emprender contra ella, haciéndose del recipiente y alejándose con él.

En medio de insultos el hombre lleva las vacunas hasta afuera de la Institución Educativa Túpac Amaru II, señalando que las enfermeras estaban ‘matando’ a los niños y que eran ´cómplices’ de los ‘asesinos’ del Ministerio de Salud.

SERÁN DENUNCIADOS.

A propósito del vídeo, el director de Atención Integral de la Salud - Cusco, Pablo Grajeda, lamentó las imágenes que se hicieron virales en poco tiempo, señalando que solamente muestran la intolerancia de algunas personas, que actúan por desconocimiento.

“Estamos muy preocupados por los hechos. Dos sujetos arrancharon y agredieron física, verbal y psicológicamente al personal de salud, incluso un médico de acercó (a los agresores) para hacerlos entrar en razón pero casi los atropella con su moto”, citó.

Sobre la presencia del personal en el centro educativo, el médico dijo que se encontraban en plena campaña por época de frío, ya que en provincias por encima de los cuatro mil metros de altura, el frío es muy intenso, y lo único que se quiere es prevenir enfermedades por resfríos y la muerte de los pobladores.

“Las vacunas son herramientas para salvar vidas más aún en ámbitos donde la temperatura llega bajo cero. Podemos discrepar (con las vacunas en menores) y si no quieren que sus hijos se vacunen no firman la autorización y el menor no se vacuna, no se obliga a nadie”, acotó.

Acerca de los agresores, mencionó que ya se encuentran penamente identificados, se trata de dos padres de familia que serían ‘antivacunas’ y ya fueron denunciados ante la Policía. El especialista llamó a la Fiscalía de turno para que inicie las acciones correspondientes de oficio.

Las autoridades de salud en Cusco se hallan preocupadas por el hecho, ya que, si bien fue algo aislado, podría suponer una escalada de ocurrencias similares, poniéndose en riesgo la integridad y hasta la vida del personal de salud que lleva vacunas a comunidades y lugares lejanos.

DATO:

- El hecho ocurrió en el interior del aula de secundaria de la I.E. Túpac Amaru II, los niños que habían sido autorizados a vacunarse fueron testigos de los insultos y posterior agresión.