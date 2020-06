Al destacado veterinario y activista ambiental le tiembla la voz cada vez que habla de su padre, Francisco Cavero. “Mi papá era mi héroe. Yo veía cómo salvaba a animales y decía que quería ser como él cuando sea grande”, recuerda nostálgico.

Ahora que los años han pasado, no solo quiere ser el ejemplo de sus hijos, sino también hacer reconocida la admirable carrera que ejerce hasta el día de hoy. En una entrevista para Correo, Pancho Cavero nos habla de sus inicios, de sus sueños y del futuro que desea para el país en tiempos tan difíciles.

Vienes de una familia de veterinarios, ¿siempre supiste que también querías serlo?

Siempre. Yo nací en una clínica de humanos y me llevaron a mi casa, que era la clínica veterinaria de mi papá. Toda mi vida crecí en contacto con distintos perros y animales.

¿Qué es lo que más recuerdas de él?

Mi papá siempre me decía que los perros de la calle son jóvenes y yo no entendía por qué. Luego me explicó que son jóvenes porque mueren atropellados. Eso se me ha quedado siempre.

Y ahora los salvas...

Sí, yo siempre digo que ser veterinario es el sueño de muchos y realidad de pocos.

¿Por qué?

No es fácil. Es una carrera muy fuerte emocionalmente y de largo aliento, pero también te da amor y ganas de llorar a solas.

¿Debería ser más valorada?

Se paga muy poco, el promedio no debe pasar de 2 mil soles y eso es terrible. Pero creo que los tiempos han cambiado y la pandemia nos ha dado ese protagonismo.

Justamente el coronavirus inició en un animal...

Las enfermedades más terribles que han sucedido en la humanidad han venido de animales y esta pandemia no es la excepción. Si nosotros queremos evitar otra, la salud se debe manejarse de una manera multidisciplinaria. Ser veterinario no solo es perros y gatos, es salud pública.

¿Te imaginaste terminar llevando este mensaje a la televisión?

Yo quería estar encerrado en un quirófano las 24 horas. Mi mundo era operar y soñar con ser el mejor veterinario del mundo, pero me di cuenta que me faltaba retarme a mí mismo y la televisión me enseñó eso.

¿Fue difícil pasar de un consultorio a un set de grabación?

Sí, yo empecé en “Hola a todos” y me moría de miedo de estar en vivo. La televisión es fuerte, es dura, una selva. Hay gente que te quiere y también quienes te detestan, pero yo no tengo tantos detractores. Creo que esa es la magia que tienen los animales.

¿Crees que en algún momento regresaremos a la normalidad?

Yo creo que sí, pero no a la anterior con tanto consumismo. La naturaleza nos está demostrando que se recupera y que podemos vivir con menos.

Perfil

Pancho Cavero, médico veterinario

Asistió al colegio Markham College y luego estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la cual lo condecoró en el 2011 por su valiosa contribución a la medicina veterinaria en el Perú.