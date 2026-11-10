El papa León XIV degustará platos de la gastronomía peruana durante los cuatro vuelos nacionales que realizará entre el 13 y el 15 de noviembre, como parte de su visita apostólica al país. La aerolínea LATAM Airlines Perú preparó una propuesta culinaria con ingredientes representativos de las regiones que recorrerá el pontífice.

Además del menú especial, la compañía reveló un detalle sobre las preferencias de Robert Francis Prevost: viajará en un asiento junto al pasillo, ubicación que solía elegir cuando realizaba frecuentes desplazamientos por el territorio peruano durante su etapa como misionero y obispo.

El pontífice llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre y permanecerá hasta el lunes 16. Sus vuelos internos se realizarán a bordo de un Airbus A320neo, acondicionado especialmente para trasladarlo junto a su comitiva.

¿Qué platos peruanos comerá el papa León XIV durante sus vuelos?

LATAM desarrolló una propuesta gastronómica con la colaboración de los chefs peruanos James Berckemeyer y Aldo Yaranga, quienes diseñaron preparaciones inspiradas en los sabores de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Para los vuelos de Lima a Chiclayo, el viernes 13 de noviembre, y de Chiclayo a Cusco, el domingo 15, se ofrecerán desayunos basados en la tradición de los sánguches peruanos.

Las opciones incluirán combinaciones de pollo con apio, butifarra, pavo norteño y pollo a la brasa, acompañadas de wraps, frutas de temporada y café peruano.

En el trayecto de Cusco a Pucallpa, el pontífice podrá degustar una preparación de lomo tipo roast beef con pesto andino, quinua tricolor y vinagreta de finas hierbas, elaborada por el chef James Berckemeyer.

El postre previsto para ese recorrido será un suspiro de lúcuma con merengue de café.

Papa León XIV

Papa probará ingredientes amazónicos en el vuelo de Pucallpa a Lima

Para el trayecto nocturno entre Pucallpa y Lima, programado para el domingo 15 de noviembre, el menú estará inspirado en la cocina amazónica.

El chef Aldo Yaranga preparó una ensalada de pollo canga, cocinado a las brasas al estilo de la selva peruana, acompañado de chonta, palmito, palta y tomate.

La propuesta busca destacar ingredientes de las regiones visitadas por el pontífice, quien desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa en distintas ciudades del país.

¿Por qué el papa León XIV viajará en un asiento de pasillo?

Durante la presentación de la aeronave, realizada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un integrante de la tripulación explicó que León XIV acostumbraba elegir asientos de pasillo cuando viajaba por el Perú.

Según el testimonio recogido por la agencia EFE, Robert Prevost llegó a convertirse en cliente frecuente de LATAM debido a los numerosos viajes que realizaba para cumplir sus responsabilidades religiosas.

La aerolínea mantendrá esa preferencia durante los cuatro desplazamientos nacionales programados para la visita apostólica.

León XIV ejerció labores como misionero agustino y posteriormente fue obispo de Chiclayo, ciudad a la que regresará durante esta visita.

Avión del papa lleva inscripción “León XIV vuela a casa”

El Airbus A320neo que trasladará al pontífice fue presentado y bendecido el lunes 9 de noviembre en las instalaciones de LATAM del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Cerca de la puerta delantera de la aeronave se colocó la inscripción “León XIV vuela a casa”, mientras que en la parte posterior figura el logotipo de la visita apostólica, denominado “Abramos el corazón”.

El diseño incluye la imagen del papa junto a cinco santos vinculados con el Perú: Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Macías y San Francisco Solano.

La aeronave realizará cuatro vuelos nacionales entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, antes del retorno del pontífice a la capital.

Arroz con pato y dulces peruanos para el regreso del papa a Roma

La gastronomía peruana también estará presente durante el vuelo internacional de regreso a Roma, programado para el lunes 16 de noviembre.

Para ese trayecto, que se realizará en un Boeing 787-9 Dreamliner, LATAM preparó un servicio que incluirá una versión del arroz con pato a la chiclayana y asado de tira con salsa de chocolate, puré de plátano maduro y palmito a la brasa.

Durante el viaje también se ofrecerán productos tradicionales como chifles de Piura, chocotejas y king kong de manjar blanco, además de un sánguche de pollo a la brasa.

Antes de llegar a Italia, el servicio de desayuno contemplará alternativas como pan con chicharrón, omelette y productos de panadería peruana.

De esta manera, los vuelos del papa León XIV incorporarán ingredientes de distintas regiones del país, tanto durante sus desplazamientos internos como en su retorno a Roma.