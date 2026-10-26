El papa León XIV expresó su alegría por su próximo regreso a Sudamérica, continente donde desarrolló una parte importante de su labor pastoral, y envió un mensaje de fraternidad a los fieles de Uruguay, Argentina y Perú, países que forman parte de su viaje apostólico programado del 6 al 17 de noviembre de 2026.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el sumo pontífice destacó el significado personal de volver a una región con la que mantiene una estrecha relación, particularmente con el Perú, donde ejerció su ministerio religioso durante varios años.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026





Papa León XIV envía mensaje antes de su viaje a Sudamérica

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió el papa León XIV en su publicación difundida desde la cuenta @Pontifex_es.

El líder de la Iglesia católica también expresó su deseo de que el recorrido contribuya a fortalecer los vínculos entre las comunidades religiosas de los tres países que visitará.

“Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, añadió.

El mensaje estuvo acompañado de las etiquetas #Uruguay, #Argentina y #Perú, en referencia a los países incluidos en su itinerario apostólico.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

Según el programa oficial difundido por la Santa Sede, León XIV tiene previsto llegar al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026, procedente de Buenos Aires, Argentina.

Su permanencia en territorio peruano está programada hasta el 17 de noviembre y comprende actividades religiosas, encuentros institucionales y reuniones con distintas comunidades.

Durante su recorrido, el pontífice visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades incluidas en el itinerario anunciado por el Vaticano.

Chiclayo tendrá un significado especial en la visita del pontífice

El regreso al Perú tiene una relación directa con la trayectoria de Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento de León XIV, quien desarrolló una prolongada labor misionera en el país y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

El pontífice, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, mantiene vínculos con comunidades católicas del norte del país, donde desempeñó funciones pastorales antes de asumir responsabilidades en el Vaticano.

La visita a Chiclayo será parte de su recorrido por el territorio nacional, que también incluirá actividades en la capital, la sierra y la Amazonía peruana.

Viaje apostólico incluirá Uruguay y Argentina

El itinerario oficial establece que la gira comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, donde León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida hasta el día 8.

Posteriormente, viajará a Argentina, donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre y desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre otras localidades contempladas en el programa.

La última etapa corresponderá al Perú. El viaje concluirá con el retorno del pontífice a Roma, previsto para el 17 de noviembre de 2026.

El mensaje publicado por León XIV se suma a las comunicaciones previas a este recorrido, cuyo propósito pastoral está vinculado con el encuentro entre comunidades, la fraternidad y la transmisión del mensaje del Evangelio.