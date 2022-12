Un grupo de manifestantes incendiaron la tarde de hoy, 2 de diciembre, la sede del módulo básico penal de Huanta, que pertenece a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en medio del paro de 24 horas convocado por el Frente de Defensa del Pueblo de Huanta, en protesta contra la decisión de la fiscalía de dejar en libertad a los implicados en el asesinato de Daniel Quispe Bautista, un escolar de 18 años.

Canal N informó que el fuego causó daños en la infraestructura que es una casona antigua. En imágenes del citado medio se pudo ver que un grupo de bomberos y vecinos del lugar lograron sofocar las llamas.

Según el reporte periodístico, un grupo de manifestantes ingresó a la sede judicial que se encontraba cerrada debido al paro convocado. Una vez al interior del módulo prendieron fuego lo que causó daños en los expedientes y muebles.

En víspera, ciudadanos y familiares de Daniel Quispe (18), asesinado en la comunidad de Aycas, quemaron las sedes del Ministerio Público y de la División de Investigación Criminal (Depincri).

“No se respalda la violencia, pero también hay que entender a la población que clama justicia. Cuántos niños violados en la provincia de Huanta, cuántas muertes y no hay un resultado final. Los pobres no tenemos justicia y hay fiscales que no entienden el idioma quechua. Eso es realmente una discriminación para nosotros”, sostuvo Junior Vega, presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta, quien aseguró que el paro de desarrollaría de forma pacífica.

Enfrentamiento con policías

Sin embargo, también en medio del paro, los protestantes se enfrentaron este viernes con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en las calles de la provincia de Huanta.

El hecho ocurrió a media cuadra de la comisaría de Huanta, donde se encontraba un cordón de seguridad conformado por alrededor de 35 policías. Un grupo de personas lanzó piedras e insultos a los agentes. Mientras, otro bando buscaba mantener la calma y exigiendo una protesta pacífica.

En respuesta, los agentes policiales hicieron uso de bombas lacrimógenas contra los manifestantes. Los gases afectaron a dos mujeres, quienes fueron trasladadas al Hospital de Huanta.

¿Por qué la gente protesta en Huanta?

Daniel Quispe Bautista fue asesinado por un compañero de su colegio en la comunidad de Aycas. De acuerdo a Canal N, la víctima se reunió con tres amigos la tarde del viernes 25 de noviembre, pero nunca regresó a su casa. Al parecer, hubo una discusión entre ellos que tuvo un fatídico desenlace.

En medio de la pelea, uno de sus amigos sacó un cuchillo y lo apuñaló hasta matar. Ante esta situación, los escolares -menores de edad- enterraron el cuerpo de Daniel Quispe en el jardín de una vivienda, ubicado en la localidad de Aycas.

Fue uno de los estudiantes el que confesó el crimen y reveló el lugar donde enterraron el cuerpo del joven. Pese a que la Policía capturó a dos de los tres implicados, la Fiscalía dejó en libertad a los menores de edad.

