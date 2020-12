Este miércoles, la exministra de Salud, Patricia García, consideró que los ciudadanos no deben confiarse si su resultado es negativo tras ser sometidos a una prueba molecular, debido a que esta última no es completamente efectiva y segura.

Esto debido a que existen factores que pueden terminar por decantar en un resultado negativo tales como el momento en el que el virus recién está ingresando al sistema del infectado.

“La prueba molecular no es perfecta. Tiene un umbral de detección, lo que significa que se vuelve positiva cuando uno tiene una cantidad de virus determinada. Si yo estoy en la fase de incubación, cuando recién el virus está entrando a mi cuerpo, si los niveles de virus no son altos, la prueba molecular puede salir negativa”, comentó a Canal N.

Otro factor está relacionado con las tomas de muestra y el instante en el que se lleva a cabo la prueba, debido a que las demás actividades de la persona pueden llevarlo a padecer la enfermedad.

“Si no me toman bien la muestra, porque pueden haber algunos problemas en la toma de muestra, la prueba puede salir negativa. No son seguras, están por encima del 90%, es muy bueno, pero usar el certificado de pruebas moleculares como certificado de salud no es una buena alternativa”, sostuvo.

“La prueba molecular es como tomarte una foto en un determinado momento. En el momento en el que te la tomaste, sales negativo, pero luego de que saliste de hacerte la prueba pudiste haber tenido contacto con otras personas que te pueden haber infectado”, añadió.

Asimismo, instó a quienes pretendan visitar a sus padres o personas de la tercera edad por fin de año a que lo hagan guardando la distancia necesaria para evitar que este grupo vulnerable sufra las consecuencias de dejar de lado las medidas.

“Si alguien me dice que se toma la prueba molecular para ver a su padre, yo lo que le diría es que si quiere a su padre lo mire a la distancia. Como le digo a algunos, si está en la ventana, tú míralo de abajo y salúdalo con tu mascarilla”, puntualizó.

