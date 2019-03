​Pensión de colegios se reduciría si estudiantes no cumplen el mes efectivo de clases

Síguenos en Facebook

En el congreso se viene impulsando un proyecto de ley que ha sido bien visto por el ejecutivo. La norma que busca reducir las pensiones en los colegios será debatido en la Comisión de Defensa del Consumidor. Si el proyecto es aprobado, pasará al pleno para una eventual promulgación de ley. El proyecto de ley propone modificaciones en la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados.

Con esta norma, el presidente de la mencionada comisión del congreso, Miguel Ángel Elías, pretende que se cobre solo por el servicio educativo efectivamente brindado. Por ejemplo, si se aprueba, los padres no tendrían que cancelar toda la cuota de marzo ni de diciembre, ya que los alumnos comienzan clases el 11 de marzo y terminan el año escolar el 15 de diciembre. En ambos meses, los alumnos no rinden clases durante todo el mes, por lo que los padres no tendrían que cumplir con la mensualidad completa. Lo mismo sucedería en los meses en que los estudiantes están de vacaciones.

Reducción de cuota de ingreso

La eventual ley también plantearía la posibilidad de que los padres recuperen la cuota que pagaron cuando sus hijos ingresaron al colegio. Sin embargo, es necesario recalcar que la proporción de la cuota que cobrarían los padres se calcularía por los años en que el estudiante no recibiría el servicio educativo.

Como medida final, la ley exigiría a los colegios a que brinden información, antes de comenzado el año escolar, sobre la cuota que cobrarían en el mes de junio.