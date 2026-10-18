El Ministerio de Cultura otorgó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura a dos portadores de tradiciones andinas: el artesano textil Tiodoro Pacco Choque, de Puno, y el músico Ángeles Ligorio Dámazo Oróstegui, referente del huayno con arpa de la sierra de Lima.

Mediante la Resolución Ministerial N.º 000387-2026-MC, Pacco Choque fue reconocido por su trayectoria vinculada a la tradición textil del distrito de Palca, provincia de Lampa, en la región de Puno.

Según la resolución, su aporte al desarrollo cultural del país se sustenta, principalmente, en el dominio del lenguaje cultural que se evidencia en su producción artística. A ello se suma su contribución a la formación de las nuevas generaciones de portadores, así como a la promoción y difusión de la tradición textil.

Por su parte, Dámazo Oróstegui recibió la distinción mediante la Resolución Ministerial N.º 000391-2026-MC. De acuerdo al documento, Ángeles Dámazo hizo un aporte significativo al desarrollo cultural del país, por sus más de cinco décadas de dedicación a la música tradicional andina, como músico, compositor, cantautor y ejecutante del arpa folclórica. Asimismo, destacó su contribución a la salvaguardia, fomento, enseñanza y difusión del huayno con arpa de la sierra de Lima.

En ambos casos, se remitirá la copia de la resolución a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional y se comunicará a la Dirección General de Industrias Culturales y Artes para conocimiento y fines correspondientes.

Cabe mencionar que este reconocimiento es otorgado a aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, inscritas o no en los registros públicos, así como a organizaciones tradicionales, que han realizado un aporte significativo al desarrollo cultural del país.