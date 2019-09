​Peruano logró descontaminar dos kilómetros del lago Titicaca con sus propios recursos

Síguenos en Facebook

Un peruano a quien había tildado de loco por financiar con sus propios recursos un proyecto ambientalista, logró descontaminar dos kilómetros del lago Titicaca en tan solo 15 días.

Se trata de Marino Morikawa, quien es doctor en Ingeniería Ambiental y ha viajado por el mundo capacitando acerca del cuidado del medio ambiente. Junto a su equipo de especialistas en nanotecnología realizaron la limpieza de la laguna El Cascajon.

El científico se encontraba en el extranjero culminando sus estudios en una universidad de Japón, cuando recibió la llamada de su padre que indicándole que la laguna donde pescaba durante su infancia se encontraba completamente contaminada.

Morikawa decidió viajar a Perú para poner en práctica un trabajo de investigación a base de materiales artesanales logrando limpiar la zona afectada y ahora recibió un premio.

Según la Revista Wapa, la purificación de esta laguna fue financiada gracias a un préstamo que Morikawa. "Muchos me han dicho que estoy loco por hacer este trabajo, con mi propio dinero y sin tener ayuda, pero no me importa porque seguiré haciendo esto", anotó el científico.

A pesar de haber recuperado la laguna de su infancia, Morikawa no se sentía satisfecho y en 2011 presentó a la universidad japonesa de Tsukuba un proyecto para realizar monitoreos ambientales.

Para poder realizar este proyecto a través de la nanotecnología solicitó permisos a las autoridades respectivas de Puno. En 2015 inició un replanteamiento en su propuesta, y fijo su meta: "descontaminar en 15 días dos kilómetros del lago".

En setiembre de este año su equipo inició la limpieza con la finalidad de reducir, al menos, un 3% de la contaminación, y sólo hasta este año compartió los resultados, la descontaminación de dos kilómetros del Lago Titicaca y el reto de 15 playas donde colocan contenedores ecológicos.