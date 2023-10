La hermana de Brando David Flores García (21), soldado peruano-israelí que perdió la vida en el conflicto entre Israel y Hamás, compartió detalles adicionales sobre su trágico fallecimiento.

Ella relató que su hermano se encontraba en su base cerca de la frontera con Gaza, con planes de regresar a casa al día siguiente. Sin embargo, se vio obligado a buscar refugio en un búnker junto con sus compañeros de servicio cuando sonaron las alarmas.

“A las 11:30 de la mañana nos llama para decirnos que nos pongamos a buen recaudo en los búnkeres. (...) Puede ser que él no haya llegado a su base porque estaba listo para que duerma, no estaba armado, de repente en ese momento los agarraron. Él no era reservista, era soldado, estaba en servicio”, mencionó Mirella Flores a América Noticias.

Además, la hermana del difunto mencionó que en Israel, cuando suenan las alarmas, los ciudadanos deben refugiarse en los búnkeres ubicados en cada edificio en menos de 15 segundos.

Peruano fallecido en Israel: hermana de occiso ofrece detalles