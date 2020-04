El presidente Martín Vizcarra aseguró que la cremación de una persona fallecida a consecuencia del coronavirus no es obligatorio en medio de la pandemia a nivel nacional.

Durante una conferencia de prensa en Moquegua, Vizcarra Cornejo indicó que si se sigue el protocolo establecido del traslado de los cadáveres no existe inconveniente. Pidió que no se genere pánico en la población con los trascendidos sobre el tema que carecen de sustento.

"No es una obligación cremar el cuerpo de una persona que ha fallecido... el protocolo establecido, todo el procedimiento (del traslado del cadáver) no genera ningún problema. No generemos un mayor temor o pánico de temas que están completamente claros y definidos, expresó.

En ese sentido, el mandatario precisó que el mencionado virus desparece del cuerpo del fallecido después de aproximadamente cuatro horas.

“Cuando una persona muere solo por unas horas puede transmitir el virus... son alrededor de cuatro horas en el que el virus desaparece. Hay que tener cuidado y dejar que los expertos hayan el tratamiento”, acotó.

Luego, dijo que no es necesario la construcción de un cementerio para que albergue a las víctimas mortales de la enfermedad.

“Si finalmente muere una persona de COVID-19 hay que seguir un protocolo simple del manejo del que ha fallecido. No es que vamos a hacer un cementerio especial. La transmisión del virus es entre las personas vivas”, subrayó.