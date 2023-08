Celia Esquivel es una cusqueña que había esperado tener un bebé por mucho tiempo. Nos cuenta que incluso antes de quedar en cinta, ella ya le había puesto nombre: Iván; sin embargo, a los ocho meses de nacido, el pequeño contrajo un cuadro severo de meningitis, y luego de pasar varias semanas a la unidad de cuidados intensivos de un nosocomio en Cusco, y tras una dura batalla, su pequeño cuerpo sucumbió.

La madre cuenta entre lágrimas que recién se estaba recuperando de ese proceso, de haber visto nacer y morir a su pequeño en un corto lapso de tiempo, cuando el último domingo, se acercó hasta el cementerio Sol de Oro en el distrito cusqueño de San Sebastián, a fin de llevarle flores a la tumba de su pequeño, cuando la fatalidad retornó a su vida.

La tumba estaba vacía, excavada, y solo quedaba restos de tierra y algunos material en el lugar donde fue enterrado el cuerpo de su hijo. La madre dice sentirse peor aún que cuando su bebé falleció, ya que ahora siente que ha sido mancillado.

“Yo ya he sufrido mucho cuando mi hijo ha muerto y ahora pasa esto, si me lo dejan por ahí que me lo dejen, solo quiero que me devuelvan su cuerpito (...) Desde la municipalidad ya han dicho que han profanado la tumba, que se lo han robado, yo lo enterré con su juguetito y eso más lo habían sacado y lo habían botado por ahí”, citó.

Sobre quién o quiénes han podido cometer la profanación dice no saber nada, asegura no tener cuentas pendientes con nadie ni ninguna clase de enemistades, por lo que no está segura si el acto fue cometido por gente que trabaja en el cementerio o gente de afuera, cabe señalar que la tumba está muy cerca a una simple malla de alambres, que separa una autopista del campo santo.

Para Rafael Esquivel, padre de Celia y abuelo del fallecido, Iván Fuentes Esquivel, la profanación fue hecha por personas que saben de entierros, ya que, según él, primero habrían retirado la tierra hasta llegar al ataúd, luego simplemente quebraron el vidrio que se halla a la altura de la cabeza, y por ahí retiraron el cuerpo de bebé.

“La responsabilidad es del municipio de San Sebastián, para eso nosotros pagamos nuestro derecho de entierro y cumplimos, ¿Cuántos casos como este habrá? Y la responsabilidad es de las personas que trabajan acá, parece que se han dado bastante tiempo, lo han hecho personas que saben, porque hacer esto no es fácil”, acotó.

Mientras tanto, Celia Esquivel, ya pasó su manifestación en la Comisaría de San Sebastián, donde le recibieron la denuncia el último lunes por la mañana, pero hasta el cierre de esta nota, aún no se acercaban los peritos hasta el lugar de los hechos, siendo que las huellas dejadas y algunos indicios, ya estaban siendo perturbados por la presencia de decenas de personas.

DATO:

- Hace semanas en Cusco se denunció el robo del cuerpo de otro bebé, aquella vez de un recién nacido, cuyos restos desaparecieron de la morgue del Hospital de Contingencia de Cusco, hasta ahora las investigaciones no son concluyentes, y pese a haber imágenes de los supuestos involucrados, aún no hay ningún detenido.





* Fotos/Vídeos-Cortesía: Néstor Larico.