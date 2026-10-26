Los quesos de leche de cabra elaborados por emprendedores peruanos, específicamente del valle del Chillón, obtuvieron cinco medallas en el XX Concurso Nacional e Internacional de Quesos del Uruguay, considerado uno de los certámenes más prestigiosos de América Latina.

La competencia reunió cerca de 400 muestras de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. De las seis medallas alcanzadas por el país, cinco corresponden a quesos de cabra producidos por beneficiarios del proyecto caprino Procap del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

En detalle, el emprendimiento La Cabrita logró cuatro preseas, pues su queso Illari Blando obtuvo la medalla de oro, mientras que las variedades Cholomber, Illari Duro y Cabruto consiguieron medallas de plata y bronce. Por su parte, La Lecherita de Quives adquirió una medalla de bronce con su queso Paria, en la categoría de quesos de leches finas de muy alta humedad.

Al respecto, Christian Barrantes, presidente ejecutivo del INIA, destacó que los reconocimientos son resultado del esfuerzo y compromiso de las productoras.

Además, ambas emprendedoras reciben asistencia técnica y capacitación en elaboración de derivados lácteos, crianza caprina, buenas prácticas de ordeño, calidad e inocuidad de la leche y alimentación del ganado.