Estuvo diez internado y conectado a un ventilador mecánico en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Emergencia Ate Vitarte. El alcalde provincial de Tocache (San Martín), Sister Valera Ramírez (43), recibió el alta médica tras vencer al coronavirus.

“Lo que me ha tocado vivir no se lo deseo a nadie y para no llegar a esto, tenemos que cuidarnos y tomar todas las medidas de precaución como el uso de mascarilla, el correcto lavado de manos y respetar el distanciamiento social”, señaló el burgomaestre.

La autoridad edil contó que se contagio cuando recorría diversas comunidades para desarrollar actividades en beneficio de la población duramente golpeada por la pandemia del COVID-19.

Los primeros síntomas que presentó fueron tos, fiebre, malestar general e insuficiencia respiratoria, los cuales se fueron agravando, por lo que fue internado en el Hospital II de Tocache y, posteriormente, fue trasladado de emergencia hacia el nosocomio limeño, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN).

Al respecto, el médico especialista en Emergencias y Desastres, doctor Alejandro Morales, manifestó que el paciente ingresó en estado crítico causado por el COVID-19, con un compromiso bastante extenso y pronóstico reservado, pero gracias al tratamiento oportuno que se le brindó, el paciente pudo tolerar de manera adecuada los procedimientos de la ventilación invasiva.

“El paciente tuvo una evolución favorable y respondió de manera adecuada al tratamiento y salió de la ventilación artificial en buenas condiciones. Ahora continuará su recuperación en su hogar”, indicó el galeno.

Valera Ramírez expresó su agradecimiento con los médicos y enfermeras que cuidaron de su salud con la atención para ganarle la batalla.