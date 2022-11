¿Aún no has cambiado tu DNI por el de adulto? Si te toca ir a votar el 4 de diciembre en la Segunda Elección Regional 2022, conoce qué debes hacer si no te dio el tiempo de realizar el trámite para actualizar la cédula de identidad que emite el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Un total de 6 millones 892,945 ciudadanos están habilitados para ir a sufragar en estos comicios y elegir a sus respectivos gobernadores y vicegobernadores. En el balotaje ya no va la lista de consejeros.

Para la jornada electoral, la ONPE habilitará alrededor de 23,578 mesas de sufragio en 3,477 locales de votación, a los que debes acudir portando tu DNI, que es el único instrumento fiable de identificación. Si aún tienes tu cédula amarilla, de cuando eras menor de edad, te indicamos qué sucede en ese caso.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL DNI PARA PODER VOTAR?

Tener DNI es importante: es un derecho y una obligación. Se trata del único instrumento fiable de identificación cuanto contiene información actualizada de los principales datos del ciudadano como su domicilio, su estado civil, su fotografía, su firma y sus huellas digitales.

Siempre debes portar tu DNI y es importante que denuncies su pérdida o robo, ya que cualquier acto ilegal que se haga con este, será tu responsabilidad.

¿PUEDO VOTAR CON EL DNI AMARILLO EN LA SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL DEL 4 DE DICIEMBRE?

Si eres mayor de 18 años y no has cambiado tu DNI amarillo por el azul o electrónico, se te permirá votar en las elecciones del 4 de diciembre. El Reniec prorrogó la vigencia de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) amarillos con el objetivo de no limitar la participación de los ciudadanos en el proceso electoral.

Debes tener en cuenta que el DNI tendrá validez hasta el domingo 4 de diciembre, día de los comicios. Así se establece en la resolución jefatural 000212-2022/JNAC/RENIEC, publicada en el diario oficial El Peruano. También se admitirá el DNI de menor de edad.

“Dicha prórroga solo surtirá efecto para el ejercicio del derecho constitucional al sufragio”, se precisa en la norma. Es decir que no tendrá validez para otros trámites, como notariales, por ejemplo.

El DNI amarillo servirá para votar en la segunda vuelta regional (Foto: Andina)

¿POR QUÉ HABRÁ SEGUNDA VUELTA EN LAS ELECCIONES REGIONALES?

En un total de nueve regiones del país se desarrollará la segunda vuelta, debido a que -en las elecciones del 2 de octubre 2022- ninguno de los candidatos alcanzó el 30% de los votos válidos para ser elegido en el cargo de gobernador regional.

En este caso, de acuerdo con la Ley de Elecciones Regionales (Ley 27683), las dos fórmulas con mayor número de votos de cada región pasan a balotaje. Los comicios se deben realizar dentro de los 30 días calendario siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. No va a segunda vuelta la lista de consejeros.

¿DÓNDE ME TOCA VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL PARA ELEGIR A LOS GOBERNADORES REGIONALES?

Al igual que en la primera vuelta, debes ingresar al link habilitado por la ONPE para hacer la consulta. Sigue estos pasos:

Ingresar al portal web de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ o haz clic en este LINK.

Escribir tu número de DNI.

Hacer clic en “Consultar”.

Saldrán tus datos (nombres, apellidos, DNI, distrito) y podrás conocer dónde te toca votar y si fuiste elegido miembro de mesa.

NOTA: Otra opción para saber dónde votar es que te comuniques al siguiente número telefónico: 01 417 0630.

¿QUÉ REGIONES VAN A SEGUNDA VUELTA?

El 4 de diciembre se realizará la Segunda Elección Regional 2022 (SER 2022) en nueve regiones. Estas son: