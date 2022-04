Decenas de peruanos se ven afectados este Jueves Santo para poder viajar al interior del país esta Semana Santa debido a la huelga de controladores que se acata hoy, iniciada por el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) de Corpac, la que tuvo la aprobación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Al respecto, el secretario general de Controladores Aéreos de Corpac, Víctor Zavaleta, comentó que adoptaron esta medida debido a que han tenido “varios derechos laborales postergados por incumplimiento de los funcionarios de Corpac”.

“Hemos tenido que llegar a una medida de fuerza de este tipo mucho más radical, hasta el día de ayer hemos estado hasta altas horas de la noche en el Ministerio de Transportes buscando una solución, desgraciadamente no hemos arribado a ninguna solución, al contrario, hemos visto que ha habido acciones en contra de nuestros afiliados que han motivado esta radicalización de la medida”, precisó a Canal N.

“Nosotros tenemos que hacer desgraciadamente la huelga en esta fecha porque hemos sido unos trabajadores silenciosos durante toda la pandemia. Hemos mantenido el tránsito aéreo nacional cuando estaba restringido el tránsito terrestre y marítimo. Hemos sido responsables, en estos momentos trabajamos 24 horas para sostener todo el tránsito aéreo nacional. Sin embargo, tenemos que hacer huelga porque los funcionarios de Corpac no cumplen lo que tenemos ya pactado”, añadió.

Indicó que ayer el sindicato se reunió con el titular del MTC y el presidente Pedro Castillo a fin de llegar a algún acuerdo. Además, esperaron la intervención por parte de los funcionarios de Corpac, sin embargo, nunca se contactaron con ellos.

“Estuvimos esperando ayer a los funcionarios de Corpac en el MTC, nos dijeron que habían ido, nunca nos contactaron, ha habido voluntad del sindicato por arreglar esto porque sabemos la situación en la que está el país, pero no podemos permitir que en Corpac siga este problema”, aseveró.

¿Qué acuerdos no se están cumpliendo?

Víctor Zavaleta detalló que son dos puntos que no se están cumpliendo por parte de los funcionarios de Corpac. “Nosotros tenemos un acuerdo, el cual se nos tenía que reconocer los trabajos por el día 31 que no se ha cumplido en el año 2016. A parte tenemos un laudo arbitral que ya estaba aclaro, pero Corpac no quiso aplicarlo a un grupo de nuestros trabajadores”, explicó.

“Nosotros tenemos un acta de diciembre que no se ha cumplido. Corpac ha intentado cumplirlo a raíz de esta última huelga, pero no lo ha cumplido en su totalidad. Nosotros estamos pidiendo la separación de los gerentes responsables de toda esta crisis”, añadió.

Por último, el secretario general de Controladores Aéreos de Corpac anunció que no hay atención en Cusco, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Trujillo.

Latam sobre paro de controladores aéreos

A través de un comunicado, Latam Airlines Perú informó que debido al paro de controladores aéreos algunos vuelos domésticos están sufriendo afectaciones.

“Buscando mitigar las molestias que esto puede originar en el transporte de nuestros clientes y proteger la seguridad de los mismos ofreceremos flexibilidades a nuestros pasajeros afectados para cambios y/o devoluciones sin ningún tipo de penalidad”, se lee.

Asimismo, recomendaron a los pasajeros que se mantengan informados sobre el estado de sus vuelos en latam.com. También lamentaron los inconvenientes que esta situación ha causado.