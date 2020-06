En la tarde de este sábado 20 de junio, el Ejército del Perú publicó un video en sus redes sociales para rendir homenaje a los militares en vísperas del Día del Padre y colocaron testimonios de progenitores que cada día salen a las calles para proteger a los ciudadanos y evitar que se contagien del nuevo coronavirus, COVID-19.

En el material audiovisual un soldado llamado Aldair Chávez Ramos quebró su voz al recordar que su padre lo abandonó y que creció con su madre, quien cumple ambos roles y le enseño lo que él sabe.

“Yo no conocí a mi papá, pero tengo una madre que para mí es todo, desde pequeño he crecido con ella. Cuando sea padre no quiero abandonar a mis hijos, así como lo hicieron conmigo, quiero estar con ellos siempre y que siempre tengan mi apoyo, que nunca se sientan solos y abandonados. Quiero ser un buen padre para ellos”, expresó el militar.

OTROS VALEROSOS TESTIMONIOS

“A raíz de diferentes actividades militares y operaciones que realizamos en nuestro ámbito de responsabilidad, el personal militar también ha sido contagiado, uno de ellos es quien habla y gracias a Dios, al apoyo institucional y así mismo de nuestra querida familia, hemos podido salir adelante”.

General Fernando Leguía Murillo.

“Nos tocó pelear con este enemigo invisible que es la COVID-19, el cual me tocó enfrentarlo y hacer una lucha frontal, pero gracias a Dios y a los doctores que laboran en el hospital militar central pude ganarle la guerra a ese virus”.

Teniente coronel Víctor Sotelo Canelo.

“En el cumplimiento de la misión me contagié del virus, pero tuve que luchar duro para recuperarme, poder ver a mi familia, a mis amigos. La verdad hoy, gracias por darme la bendición de la vida, de poder gozar a mis adorados hijos, sobre todo este domingo que es el Día del Padre. Yo elevo una oración para aquellos que lucharon valientemente y no han logrado vencer a este virus. Padres que desde el cielo están cuidando a sus familia. A todos ellos les deseó un feliz día”.

Coronel Willy Bueno Balvín.

“Ser padre militar es una responsabilidad que asumimos desde el primer día que tomamos el mando de un grupo porque cada acto que cometemos siempre va a ser imitado por nuestros subordinados”.

Capitán Miguel Monsalve Oropeza

“Papito, en este momento me encuentro sirviendo a la patria y este domingo quiero desearte un feliz día del padre. Te amo mucho, papá”.

Soldado (no colocaron su nombre).

