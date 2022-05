Desde niña, cuando soñaba en en Pueblo Nuevo de Colán cuál sería su futuro, Thalía Leyton nunca imaginó que a sus 20 años, tras pasar por el Colegio de Alto Rendimiento de Piura y luego de obtener una beca integral para estudiar Bioingeniería en la UTEC en Lima, lograría un cupo en SupBiotech París, una escuela superior de Ingeniería en Biotecnología. La joven estudiante se encuentra trabajando uno de sus proyectos universitarios sobre hidrogeles biodegradables en Francia, el cual permitirá la liberación progresiva de fertilizantes y agua en los cultivos.

¿Cómo nace tu pasión por la bioingeniería?

Mi elección por la bioingeniería en sí nació por el ámbito de la salud y luego ya se fue intensificando un poco más con el conocimiento que iba adquiriendo sobre la genética, sobre la biotecnología y que esta se podría aplicar a distintos ámbitos. Me convencí que la bioingeniería, que como carrera se está abriendo recién en Perú, podría ser tal vez una forma en la que yo pudiera solucionar problemas en salud, agricultura y en lo que se me presente.

Trabajas en un proyecto de creación de hidrogeles biodegradables que ayudará a controlar la liberación de fertilizantes y agua para diversos cultivos, ahorrando costo y tiempo.

En realidad, la malla de mi carrera se basa en que en cada curso siempre tenemos que desarrollar un proyecto que sea aplicable a la realidad, o sea, problemas reales que se solucionen con lo que nos enseñan en la teoría. Uno de estos cursos en UTEC, se llama biodiseño y es dar soluciones a problemas con la ingeniería y cómo hacerlo.

Tu proyecto tiene que ver con la falta de agua en tu región y tus abuelos son agricultores...

Así es y he sido testigo de la crisis hídrica que sufren los agricultores y que los obliga que opten por alternativas que aumentan su inversión de cosecha. Son problemas reales que están bien delimitados, entonces en el equipo nos dimos cuenta que era un problema que se repetía entre mis compañeros porque todos teníamos antepasados que se habían dedicado a la agricultura.

Y a ponerse manos a la obra...

Empezamos a proponer soluciones que sean fáciles de hacer en Perú, porque hay formas en las que se pudiera haber desarrollado con ingeniería genética, etcétera, pero no son lamentablemente factibles para la tecnología que hay en Perú; o para el financiamiento que se pueda dar este tipo de proyectos.

¿Ante ese escenario cómo lo plantearon?

Una forma muy innovadora qué encontramos en la literatura científica, era aprovechar el sistema que se usa para entregar fármacos en el cuerpo, utilizando hidrogeles, encapsulando pastillas para cierto tipo de enfermedades. Entonces dijimos, hay que aplicarla a la agricultura, pero en vez de que se aplica el cuerpo que se aplique a un cultivo en el que se pueden capturar el agua y los fertilizantes. Así fue como nació todo, desde allí empezamos primero en una fase teórica y el año pasado una de las integrantes del equipo lo pudo hacer en el laboratorio. Pero seguimos trabajando.

Estás en París especializándote en tu carrera, ¿piensas quedarte para seguir creciendo?

En realidad, quiero aprovechar aquí las oportunidades de conocimiento que se puedan aplicar luego en el futuro en Perú, porque estoy consciente también de que a veces el talento se aprovecha mejor en el extranjero que en nuestro país.

¿Y hay muchas mujeres en la carrera de bioingeniería?

Eso es lo que me gusta de la UTEC, porque creo que a diferencia de otras carreras de ingeniería en otras instituciones, tenemos mucha diversidad . Realmente que por ese lado yo no he sentido que haya disparidad en cuanto a la cantidad de mujeres o de varones que puedan haber en un aula de cierto curso, siempre ha sido super equitativo.

Te falta la tesis y tienes que regresar

Claro, tengo que volver a Perú para poder terminarla, pero el otro ciclo aquí voy a empezar a trabajar en un laboratorio de investigación, también de salud, que es otra de las especialidades que a mí me gustan. Luego quiero volver a Perú para finalmente sustentar la tesis y poder graduarme. Ese será definitivamente un sueño cumplido.

THALÍA LEYTON

Cursa el quinto año de Bioingeniería en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y, con la creación del proyecto de hidrogeles biodegradables, ayudará a controlar la liberación de fertilizantes y agua para diversos cultivos.

