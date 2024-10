Al menos dos efectivos policiales heridos es el saldo en el enfrentamiento registrado ayer en la noche con un grupo de personas que se oponen al proyecto minero Tía María, quienes bloquearon el paso en la carretera Costanera, señaló el general PNP Colin Sim Galván, jefe de la Región Policial de Arequipa.

Los ánimos se calentaron cuando la los policías de la Unidad de Servicios Especiales (USE) desalojaron a las personas que no dejaban pasar a los vehículos en segundo día de protestas en el valle de Tambo, provincia de Islay. El enfrentamiento con bombas lacrimógenas y piedras se registró en el sector El Boquerón, en el distrito de Deán Valdivia.

“No tenemos reporte de personas heridas (protestantes), por parte nuestra tenemos dos efectivos policiales, a uno le cayó una piedra en la cabeza y una otra suboficial le cayó en el hombro. Cuatro escudos rotos producto de las piedras que fueron lanzadas con huaracas”, señaló en RPP.

El abogado Arturo Dueñas Segura viajó de la ciudad de Mollendo al valle de Tambo con el propósito de frenar el enfrentamiento. Habló con el comandante PNP Carlos Blanco, a cargo de la USE, para que ambos bandos se retiren. “La idea era evitar enfrentamientos”, señaló el asesor legal.

De acuerdo con el informe de la Policía, el enfrentamiento se prolongó hasta las dos de la mañana y han tenido que realizar relevo. En la zona están cerca a 100 policías de las siete comisarías y de la USE. “Hasta el momento todo está normal, no tenemos personas detenidas”, dijo el oficial.

No obstante, algunos representantes de los manifestantes no descartaron protestar hoy en la ciudad de Mollendo, con el objetivo de cerrar negocios. Sin embargo, reconocieron que no tienen el apoyo de los pobladores. Se cumple el tercer día de protestas en el valle de Tambo en oposición al proyecto minero Tía María.

Desde ayer lunes acatan protestas de 72 horas contra el proyecto Tía María. Argumentan que la empresa no tiene licencia social y afirman que es inviable.