Pulgar Vidal sobre Tía María: "El Estado debe decir cuáles son las condiciones del proyecto"

El exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, se manifestó respecto al rol que cumple una comisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en la zona del proyecto Tía María, en la que verifican la etapa de exploración del Estudio del Impacto Ambiental (EIA). Pulgar Vidal precisó que dicha labor le compete al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

“Es una situación bien extraña por que lo que se está planteando como rol para la OEFA es que verifique si las condiciones ambientales ya aprobadas siguen vigentes, pero el estudio de impacto ambiental -que es un instrumento preventivo- tiene por objeto determinar cómo se van a manejar los impactos de la operación en marcha y aquí no hay ninguna operación en marcha”, explicó en declaraciones a RPP Noticias.

“En los medios ha salido que en Tía María no se ha movido ni una piedra para la construcción. Por lo tanto, no van a poder verificar nada por que esas condiciones no existen si no hay ninguna operación”, agregó.

Asimismo, Manuel Pulgar detalló que el Senace es la autoridad que aprueba el estudio del impacto ambiental y es la “mejor para verificar si los estudios aún están vigentes”, ya que el OEFA es una entidad que fiscaliza operaciones en marcha.

Consultado respecto sobre si el proyecto Tía María debe ir, el exministro consideró que primero se deben eliminar los temores sobre cuestiones científicas que están debidamente probadas. Sin embargo, aseveró que no debe imponerse si hay una oposición social. “El Estado debe decir con seriedad cuáles son las condiciones del proyecto y el rol que cumplen, además deben comunicar cuál es la situación de este proyecto”, indicó.

Ministra aclara función del OEFA

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, en entrevista para El Comercio, explicó que el Senace tiene como rol evaluar los EIA cuando recién se presentan, pero una vez que el estudio ya está aprobado es el OEFA el que interviene.

Asimismo, detalló que personal del OEFA cogerá el EIA y lo verificará. “Recordemos que todavía no está en operación, pero hace tiempo se hizo toda la etapa de exploración y eso conlleva unas medidas, que están en el EIA. También hay algunos compromisos sociales y eso también se va a verificar”, detalló.

Como se recuerda, personal del OEFA realizará una revisión de campo en la zona y constatar si es que existen o no condiciones de viabilidad del EIA del proyecto cuprífero. Finalizado el estudio, se presentará la información a la empresa minera para que tome una “decisión responsable”.