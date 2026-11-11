Las fuertes lluvias registradas en la región Tumbes ocasionaron daños en al menos 20 viviendas y afectaron 1.5 kilómetros de vías vecinales en el distrito de Casitas. Las precipitaciones se prolongaron durante varias horas y generaron dificultades en la comunicación terrestre de la zona.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Tumbes, las mayores afectaciones se reportaron en los centros poblados de El Palmo, Tamarindo y Cañaveral. La intensidad de las lluvias provocó la activación de una quebrada, situación que dejó incomunicados temporalmente a varios sectores.

Ante esta emergencia, fue necesaria la intervención de maquinaria pesada para recuperar la conexión entre los poblados afectados. La coordinadora del COER Tumbes, Lila Idrogo, explicó que los daños registrados en las viviendas y las vías vecinales fueron consecuencia de la activación de la quebrada.

Asimismo, las autoridades regionales informaron que durante las próximas horas se realizará la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las familias perjudicadas. También continuarán los trabajos para restablecer el tránsito en los sectores que todavía presentan afectaciones.