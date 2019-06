Tumbes: Más de 200 venezolanos quedaron varados en el CEBAF al no poder ingresar al país (VIDEO)

Síguenos en Facebook

No pueden entrar. Cerca de 200 venezolanos se encuentran varados en el centro Binacional de Atención Fronterizo (CEBAF) de Tumbes al no poder ingresar al país por no contar con la visa humanitaria.

Algunos extranjeros se encuentran desde el día sábado pernoctando en este lugar a la espera de una solución para poder obtener su Tarjeta Andina y continuar con su viaje.

Ellos piden al presidente de la República, Martín Vizcarra, se les de las facilidades para poder ingresar a suelo patrio y lograr juntarse con sus familiares que ya se encuentran acá.

Excepciones como niños con sus madres, embarazadas y personas de la tercera edad logran obtener su Tarjeta Andina tan solo con su cédula de identidad.