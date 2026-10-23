Una familia del sur del Perú decidió donar los órganos y tejidos de un ser querido fallecido, lo que permitió realizar cinco trasplantes a pacientes del Seguro Social de Salud (EsSalud). El operativo comprendió la donación de dos riñones, un hígado y dos córneas, destinados a personas que esperaban estos procedimientos médicos.

La institución informó que se realizaron dos trasplantes renales, uno hepático y dos de córnea. La intervención requirió la coordinación de equipos médicos, asistenciales y logísticos para preservar y trasladar los órganos y tejidos a los establecimientos donde serían utilizados.

Dos riñones, un hígado y dos córneas beneficiaron a cinco pacientes

Según EsSalud, el procedimiento fue posible después de que la familia autorizara la donación en medio del fallecimiento de su ser querido.

Los riñones y el hígado fueron destinados a tres pacientes que necesitaban trasplantes de órganos, mientras que las córneas beneficiaron a otras dos personas que requerían intervenciones para mejorar su salud visual.

La institución no precisó en el comunicado la identidad ni las edades de los receptores, tampoco los hospitales donde se efectuó cada trasplante.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, agradeció la decisión de los familiares y destacó el trabajo de los profesionales que participaron en el operativo.

“Quiero expresar mi gratitud a esta familia que, aun en medio de un dolor tan grande, decidió dar esperanza a otras personas. Su gesto nos recuerda que la donación de órganos puede transformar vidas”, señaló Tomas Gonzáles.

EsSalud realizó su operativo de donación número 35 de 2026

Este procedimiento fue el operativo número 35 realizado durante el año por el Centro de Operaciones Procura (COP) de EsSalud, de acuerdo con el balance institucional.

La unidad funciona las 24 horas y coordina las distintas etapas de la donación, desde la identificación de un potencial donante hasta la extracción, preservación, transporte y trasplante de los órganos y tejidos.

La red de procura de EsSalud está integrada por 26 unidades especializadas y utiliza el Sistema Informático de Procura y Trasplante (SIPROT) para apoyar el seguimiento y la trazabilidad de los procedimientos.

El gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, Pedro Padilla Machaca, destacó la responsabilidad de los equipos asistenciales encargados de llevar adelante estas intervenciones.

“Cada donación representa una oportunidad para quienes esperan un trasplante y nuestro deber es honrar esa generosidad con un trabajo médico responsable, oportuno y comprometido”, afirmó.

EsSalud registra 330 trasplantes durante 2026

De acuerdo con las cifras difundidas por la institución, hasta el 17 de octubre de 2026 se habían realizado 330 trasplantes de órganos y tejidos.

EsSalud también indicó que concentra aproximadamente el 85 % de los trasplantes efectuados en el Perú, proporción correspondiente a su balance institucional.

Desde el inicio de su actividad trasplantadora en 1969, cuando realizó el primer trasplante renal del país, la entidad reporta un acumulado superior a 10.500 procedimientos de órganos y tejidos.

Entre 2018 y el primer semestre de 2026, además, se efectuaron 255 trasplantes en pacientes menores de 18 años, según sus registros.

Más de 7.000 personas esperan un trasplante en el Perú

Pese a los procedimientos realizados, la demanda continúa siendo elevada. EsSalud informó que más de 7.000 personas permanecen a la espera de un órgano o tejido en el país.

La cifra nacional también fue mencionada por el Ministerio de Salud (Minsa) el 14 de octubre de 2026, durante sus actividades de promoción de la donación.

Las necesidades de trasplante incluyen órganos como riñones, hígado y corazón, así como tejidos, entre ellos las córneas. La donación puede ofrecer tratamientos a pacientes cuyas enfermedades requieren este tipo de intervenciones.

EsSalud cuenta con 33 programas de trasplante en 11 hospitales

La institución informó que dispone de 33 programas activos de trasplante distribuidos en 11 establecimientos de salud.

Además de Lima, estos procedimientos se desarrollan en Piura, Lambayeque, La Libertad, Junín, Cusco y Arequipa.

La oferta comprende trasplantes de riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, córneas y células progenitoras hematopoyéticas, de acuerdo con la capacidad de los establecimientos especializados.

EsSalud señaló que esta red permite coordinar tratamientos complejos para pacientes adultos y pediátricos de diferentes regiones.

EsSalud pide conversar en familia sobre la donación de órganos

Tras el operativo, Zulema Tomas Gonzáles exhortó a la población a expresar su voluntad respecto de la donación de órganos y tejidos y conversar sobre el tema con sus familiares.

“Una sola decisión puede salvar varias vidas. Hablar de donación es hablar de solidaridad, esperanza y del compromiso de dar una segunda oportunidad a quienes esperan un trasplante”, expresó.

La comunicación de la voluntad de donar es importante porque permite que los familiares conozcan la decisión de la persona y facilita las conversaciones durante situaciones médicas complejas.