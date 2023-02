El dominical Panorama reveló el oscuro contenido de un dispositivo USB que incautó la Policía a uno de los personajes principales capturados al lado de la “Camarada Cusi”. En la información obtenida se reveló planes terroristas en torno a Sendero Luminoso y a una Asamblea Constituyente.

Según el programa periodístico, el USB pertenece a Alex Gómez Falcón, uno de los detenidos el último 12 de enero en medio de las violentas manifestaciones en Ayacucho. Se sabe que este sujeto tendría un rango incluso mayor al de la “camarada Cusi”

“Este hombre es considerado por la PNP como el mando político de la nueva fracción roja de Sendero Luminoso”, detalló Panorama. El dispositivo contenía información subversiva y varios documentos relacionados con la organización terrorista Sendero Luminoso.

También se evidenció un PDF con objetivos de campaña para este 2023. “Libertad de los presos políticos de ayer y hoy. Impulsar la confluencia para plasmar una Asamblea Constituyente”, detalla el archivo encontrado.

La evidencia también arroja que se pretendía ensalzar la figura del genocida Abimael Guzmán mediante “banderolas, pronunciamientos, pintas, afiches y campaña en redes sociales”.

Cabe precisar que la PNP junto a la Fiscalía, por orden judicial, incautaron este USB de 32 GB. Los archivos encontrados fueron descritos en un informe policial.

“La defensa legal de “Camarada Alex” no aceptó o encontrado por la Fiscalía y no está de acuerdo con que no haya estado presente durante la revisión del USB”, agregó Panorama.