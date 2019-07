Vehículos particulares no tendrán "hora pico y placa" el 29 y 30 de julio

Síguenos en Facebook

La Municipalidad de Lima informó que los conductores de vehículos particulares de las categorías M1 y N1 que este lunes 29 y martes 30 de julio no tendrán “Hora pico y placa” por lo que podrán transitar por las vías metropolitanas, sin distinción del último dígito de su placa de rodaje.

La medida de restricción vehicular que busca mejorar el tránsito en la capital no aplica los feriados establecidos en el calendario y los días declarados no laborables. Así, durante las fechas mencionadas el plan “Hora pico y placa” no estará activo en los ejes viales Panamericana Sur – Evitamiento – Panamericana Norte, Javier Prado – La Marina y Tacna – Garcilaso de la Vega – Arequipa.

Cabe precisar que "Hora pico y placa" se ejecuta de lunes a jueves, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. Los vehículos con placa par (incluido el cero) no pueden circular los lunes y miércoles, mientras que los de placa impar los martes y jueves.

La comuna limeña indicó que "Hora pico y placa" se retomará por lo que se recomienda a los conductores usar las vías alternas a los ejes con restricción o movilizarse en transporte público (Metropolitano y los buses de los corredores complementarios) o taxis autorizados. Otra opción es empezar a compartir el auto con compañeros de trabajo, familiares o vecinos.

A partir del lunes 5 de agosto, se empezará con la imposición de multas de S/ 336 a aquellos conductores que no respeten la medida.