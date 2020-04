A su salida de una entrevista en el canal del Estado, el ministro de Salud, Víctor Zamora, fue consultado por los periodistas acerca del fallecimiento del excongresista Glider Ushiñahua, deceso que se encuentra en investigación tras revelarse que pidió ser atendido luego de presentar dificultades respiratorias presuntamente por COVID-19.

Zamora hizo énfasis en las probabilidades en las que las pruebas rápidas “no resultan confiables" en el momento el que abordó el caso del exparlamentario, cuyo resultado en dicha prueba resultó negativo.

“La prueba rápida no determina si tú necesitas oxígeno o no, tampoco si te tienen que hospitalizar o no. La prueba lo único que dice es si tienes o no la enfermedad”, sostuvo Zamora.

No obstante, el titular del sector Salud aceptó que la enfermedad conlleva a dificultades respiratorias. “Esta dificultad tiene que ser tratada de alguna manera independientemente de la causa”, agregó.

En tal sentido, Zamora informó que Susalud se encuentra investigando los pormenores del deceso del exparlamentario tomando en cuenta “lo que dice la familia, los médicos de turno, el director del hospital y la historia clínica, que es el documento legal”.

