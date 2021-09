Un joven se volvió viral en redes sociales tras protagonizar un incidente con faltas de respeto hacia una policía femenina, personal de serenazgo e inspectores de la Municipalidad de Ilo, región Moquegua. El altercado se inició porque el involucrado no portaba mascarilla cuando transitaba por la vía pública.

En una recopilación de videos registrados, se muestra cómo el sujeto, identificado como Luis Chiara Kuan (22), intercambia unas palabras con la agente policial; sin embargo, cuando interviene un sereno y le pide respetar a su mayores, el joven responde lo siguiente:

“Claro que no brother, tú no tienes respeto, eres un improvisado que no tenías que estudiar y ahora eres sereno... mira que rica esa flaca on’ (silba)”.

Segundos después, el tono de la conversación se eleva y un inspector le reitera que respete. Tras esto, el joven con evidente rostro de desacuerdo, dice: “Oe cállate, quién eres tú qué vas a hacer... cállate la boca oe perdedor, no eres nadie, inspector de transporte, no eres nadie... ¿cuánto ganas?”.

Al percatarse que estaba siendo grabado, Luis Chiara Kuan se burló mandando saludos y dijo (a la persona que lo grababa) “de repente su hija es mi ex”.

“Tengo dinero, hago lo que quiera”, fue otra de las frases que se le escucho decir al hombre. En otro video, se pudo escuchar como el involucrado llamó a su mamá, justificando que lo querían llevar a la comisaría porque no se puso mascarilla.

Cuando un sereno se acercó a él, este le dijo: “No me vas a tocar oe, qué te crees, ni siquiera eres policía... cuál causa? Causa es la que te comes oe sano... mamá estoy afuera de la PIP y estos igualados piensan que me pueden hacer subir”.

Acto seguido, el hombre pidió a su madre que llame alguno de sus amigos para que lo puedan ayudar. Posteriormente, y con la llegada de la mamá a la escena, Luis Chiara Kuan dio sus descargos e indicó que también le faltaron el respeto.

La recopilación de videos fue colgada en redes sociales y ha generado una serie de comentarios, en su mayoría, rechazando el comportamiento del sujeto involucrado.

