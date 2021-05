Guillermina Palomimo Prado es la familiar de una de las 16 personas asesinadas por terroristas de Sendero Luminoso en el Vraem, el pasado domingo 23 de mayo. Ella, desde los exteriores de la morgue de Pichari pide ayuda para trasladar los restos de su sobrino a Chincha. Indica que Crushmerton Quispe Aguilar, de 24 años, fue a esta zona a trabajar en una chacra.

MIRA ESTO | Asesinato en el Vram: Identifican a 14 de las 16 víctimas

“Nosotros queremos un traslado para su tierra natal. Él vino para trabajar en una chacra. Como no tiene DNI está en reconocimiento”, indica la familiar para Correo.

“Mi hermano vino por motivos de trabajo y de poder apoyar a toda mi familia. Se vino a trabajo en ocupación agropecuaria, agricultor. No es como dice la gente que en el Vraem todo es terrorismo. Es doloroso perder a un hermano, si no lloro no vaya a pensar la gente ‘ese joven no siente nada por su hermano, no”, comentó para Correo, el hermano de Crushmerton Quispe Aguilar.

CRUZ ROJA EN PICHARI

Carmen Sánchez, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, señala que su organización apoyará a los familiares de las víctimas del ataque senderista en el Vraem con los gastos de funeraria y traslado de cuerpos.