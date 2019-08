Walter Aduviri se pronuncia por primera vez desde la clandestinidad

Síguenos en Facebook

A pocos días de ser sentenciado a seis años de prisión, el prófugo gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, se pronunció por primera vez desde la clandestinidad, desestimando las pruebas en su contra presentadas por el Ministerio Público.

"Creemos en una justicia objetiva en donde se sentencie con hechos probatorios. El hecho de sentenciar leyendo algunos periódicos y leyendo alguna información de inteligencia, creemos que no es un medio probatorio justificable", declaró en entrevista con RPP Noticias.

Sobre el 'Aymarazo' del 2011 - protestas violentas que lo llevaron a la sentencia de cárcel efectiva -, dijo que la quema de locales públicos fue efectuada por agentes del servicio de inteligencia infiltrados. "Al mismo estilo de la marcha de los cuatro suyos", precisó.

Asimismo, en la misma línea de defensa, Aduviri aseguró que no existen pruebas que avalen los delitos que se le imputan.

"Eso lo ejecutaron terceras personas, eso es lo que no me prueban a mí. No hay audio, ni un medio probatorio en el que yo ordeno. Que me prueben que ordene a terceros para cometer delitos", dijo.

Cuando fue consultado sobre si piensa entregarse a la justicia, indicó que agotará las medidas legales en su defensa y que incluso podría acudir a instancias internacionales.

“Voy a agotar todas las medidas legales que corresponden y probablemente tengamos que acudir a instancias internacionales”, señaló.

Como se recuerda, Walter Aduviri fue condenado a seis años de prisión por ser coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en el caso ‘Aymarazo’. Además, fue sancionado con el pago de S/ 2 millones por reparación civil.