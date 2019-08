Abogada de Keiko Fujimori: "A diferencia de otros, ella jamás fue receptiva con Odebrecht"

Síguenos en Facebook

Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseveró que "a diferencia de otros", la lideresa de Fuerza Popular, "jamás fue receptiva" con la empresa brasileña Odebrecht y negó que Jorge Barata, exrepresentante de la constructora brasileña en Perú, haya presentado una nueva documentación.

Como se sabe, en la víspera Jorge Barata entregó a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, documentación que confirmaría un aporte de 500 mil dólares a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, según reveló IDL-Reporteros.

Tras ello, hoy la defensa de la excandidata presidencial se pronunció a través de su cuenta de Twitter: "Una vez más, se presenta información falsa que pretende interferir tendenciosamente con el proceso judicial e impedir que Keiko Fujimori pueda recuperar su libertad. Es totalmente falso que se haya presentado algún documento que compruebe la entrega de dinero a Keiko Fujimori. Ello no existe".

La abogada indicó que los documentos entregados por Jorge Barata no acreditarían pago alguno a la lideresa de Fuerza Popular. "El supuesto documento que se informa como entrega de dinero a la campaña, fue publicado el año pasado y no vincula a Keiko Fujimori. No acredita pago alguno".

"Ni ahora, ni nunca Barata se ha referido a Keiko como receptora de dinero, es más, siempre reiteró que su relación fue fría y distante. Que a diferencia de otros jamás fue receptiva con Odebrecht ... Los supuestos pagos reconocidos por Barata y Boleira, están referidos a personas identificadas con seudónimos (codinomes), Keiko Fujimori no está entre ellos", precisó.

Además, Giulliana Loza pidió dejar hacer su trabajo a la justicia "respetando el derecho de todos y en especial de aquellos que por razones políticas son involucrados sin haber sido nunca funcionarios públicos ejecutores de obras".