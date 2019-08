Abogada sobre trabajo de Keiko Fujimori: "Arrancaba a las 05:00 a.m. hasta altas horas de la noche" (VIDEO)

Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, se refirió al trabajo que realizaba en su partido la lideresa de Fuerza Popular cuando estaba en libertad e indicó que sustenta su hogar también con la labor de Mark Vito.

"¿Cómo mantiene el hogar? Lo mantiene por el trabajo que hace Mark, por el trabajo que hace ella, porque aunque muchas personas no le quieran aceptar, el trabajo de Keiko en este tiempo último ha sido el de ser presidenta del partido Fuerza Popular y como tal ella tiene un sueldo porque trabaja. A mí me consta el trabajo que hace Keiko y en verdad era arrancar a las cinco, cuatro de la mañana, viendo toda la documentación, hasta muy altas horas de la noche, entonces que se diga que no trabaja, creo que deben de quitarse ese estigma que se tienen", expresó en diálogo con Capital TV.

Asimismo, la defensora legal aclaró que su patrocinada no es millonaria como muchas personas pueden creer y que ha sido sometida a diversas investigaciones sobre su patrimonio.

"Keiko no es millonaria, ni tiene una fortuna, de hecho ni casa propia tiene, y eso ya las autoridades fiscales conocen todo su patrimonio. A Keiko le han levantado hasta la alfombra para ver de qué material es y de cómo encera la casa. Keiko ha sido sometida a más de 18 investigaciones penales relacionadas a su patrimonio, de ella, de sus hermanos y también de su esposo", indicó.

"Keiko sí ha trabajado, sí trabaja, tiene cómo sustentar y toda la documentación, hasta el último voucher, de todas sus transferencias bancarias la hemos presentado a la Fiscalía", agregó.

Como se recuerda, el próximo 12 de setiembre se conocerá si la hija de Alberto Fujimori continúa en prisión o recupera su libertad.