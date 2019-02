Abogado de Chávarry sobre declaración de Venegas: "Un dicho no es suficiente"

El abogado del fiscal supremo Pedro Chávarry, Juan Peña, aseguró que la declaración de la exasesora del hoy ex fiscal de la Nación, Rosa Venegas, no complica la situación jurídica de este ni le pone trabas al proceso que se sigue en contra del magistrado.

"Como todos sabemos, un dicho no es suficiente para complicar la situación jurídica de una persona. Esto dicho tiene que ser corroborado con elementos de convicción", señaló el letrado en diálogo con RPP.

Peña indicó que, a su parecer, el cambio en la versión de Venegas —quien en un inició aseguró que había entrado a las oficinas lacradas por iniciativa propia— responde a "una estrategia legal para poder atenuar su pena" al infringir la ley entrando a un área resguardad por el Ministerio Público como parte de una investigación.

"No tenemos conocimiento de por qué ella ha dado esta nueva versión. No sabemos. Tampoco sabíamos qué era lo que iba a decir en sus primeras declaraciones, donde ella se sindicó como única responsable del deslacrado de estas oficinas. Pero no nos afecta en el ámbito legal. Ella puede indicar mil cosas", dijo el abogado.

No obstante, acotó Peña, todo lo que diga la también excongresista necesariamente debe ser corroborado con elementos de convicción para que tengan alguna validez y, también, para que no afecte la situación misma de Venegas, quien, de estar mintiendo, se vería en la comisión de otro delito.

"Esperemos que [Venegas] lo pueda corroborar, porque sino estaría incurriendo en otro delito, que es la falsa declaración en un proceso judicial. Y eso también tiene una pena privativa de libertad"