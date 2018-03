Abogado de PPK se pronuncia por difusión de video donde aparece con congresista fujimorista

Síguenos en Facebook y YouTube

Alberto Borea, abogado del presidente Pedro Pablo Kuczynski, se pronunció luego de que el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani presentó un video en el que aparentemente el letrado le ofrecía contacto directo con el jefe de Estado y con el ministro de Transporte y Comunicaciones, Bruno Giuffra, para concretar obras en Puno, a cambio de un voto contra la vacancia.

En declaraciones para RPP, Alberto Borea aseguró que sí se reunió con el parlamentario Mamani pero para hablar solo de temas legales y aseguró que PPK no sabía de esta conversación de asesoría.

"Yo no me arrepiento de haberme reunido para hablar sobre temas jurídicos, que es de lo único que yo puedo ser responsable. Cuando no hubo ambiente para ese tema (político), el señor me dijo "No, yo quiero hablar con alguien que decide políticamente", entonces le dije si deseas hablar políticamente, te puedo poner con alguien que decide políticamente"", explicó Alberto Borea.

"Yo no he estado con ningún congresista ni ningún funcionario. No hemos hablando en ningún momento de obras, porque yo no tengo competencia para hablar de eso. A mí pregúntenme de temas jurídicos", dijo en otro momento Alberto Borea.

Además explicó que se está tratando de llevar cualquier tipo de argumento para lograr vacar al presidente Kuczynski. "Aquí de lo que se está tratando en tratar de desviar son las razones de este tipo de vacancia y tratar de llevar cualquier tipo de argumento para ganar una decisión de esta naturaleza", dijo el abogado, quien confirmó que irá este jueves al pleno como defensa del mandatario.