Categórica respuesta. El contralor general de la República, Nelson Shack, negó que la institución que encabeza realizara un control a la nueva adjudicación de Petroperú a la compañía Heaven Petroleum Operators (HPO) para la compra de Biodiésel B100 durante el periodo comprendido entre enero y abril del presente año.

A fines de diciembre, la empresa estatal anuló la adjudicación de la buena pro -que demandaría entonces una inversión de $74 millones- a HPO, empresa de la que es gerente general Samir Abudayeh Giha, alegando la falta de un notario público en el procedimiento de adquisición.

Para entonces ya había estallado el escándalo de la reunión entre Abudayeh y el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno semanas antes de que se concretara la licitación.

Según Panorama, en dicha reunión también habrían participado el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, y la cuestionada empresaria Karelim López.

Es decir, pese a los indicios de corrupción y al ilícito penal atribuido a Castillo por reunirse con un proveedor del Estado, este vuelve a ganar como si la Fiscalía estuviese pintada en la pared. Escándalo tras escándalo en un país que parece tierra de nadie.

Ayer, la respuesta de Shack ocurrió luego que Petroperú asegurara en un comunicado, a raíz de la nueva adjudicación, que “viene coordinando el control simultáneo” con la Contraloría en los procesos de compra de hidrocarburos que ejecuta.

La buena pro, de acuerdo a información oficial, se otorgó seis días después de haberse iniciado la convocatoria por parte de la empresa estatal.

“Estoy sorprendido porque he leído el comunicado de Petroperú, en donde dice que se está coordinado y se da a entender que la Contraloría ha hecho un control simultáneo o control concurrente en este proceso. Eso no es cierto. Nos han pedido que hagamos el control, efectivamente, pero no lo hemos podido hacer porque nos han dado muy pocos días para poderlo organizar”, manifestó Shack en entrevista con Exitosa Noticias.

El titular de la Contraloría sostuvo que para realizar un control concurrente se requiere de “tiempo e información”. Y recalcó que su entidad revisará el nuevo contrato del servicio adjudicado a la empresa gerenciada por Abudayeh a fin de comprobar su legalidad.

“El control concurrente es un proceso técnico que requiere de una planeación. Quiero descartar que la Contraloría haya participado como veedor, ni haciendo control concurrente, nada. Para nosotros, esta contratación va a ser objeto de un análisis posterior en donde se verá, nuevamente, la legalidad de cómo se ha llevado a cabo”, indicó Shack.

Más temprano, vía redes sociales, la Contraloría indicaba que el proceso de adquisición de biodiesel COM-013-2021-GDCH/PETROPERÚ “no ha tenido participación” de la entidad como daba a entender la nota de Petroperú, “debido a plazos abreviados y falta de información que requirió el OCI (Oficina de Control Interno) días previos”.

DETALLE. El último martes 11 de enero, Petroperú comunicó que la Heaven Petroleum Operators S.A. obtuvo la buena pro del proceso de adquisición por competencia COM-013-2021-GDCH/PETROPERÚ para la compra de biodiésel B100 para el periodo enero-abril de este año.

Asimismo, indicó que el proceso de adquisición se inició el pasado 5 de enero con la invitación a 69 proveedores, tanto nacionales como internacionales. Y que se contó con la participación de la notaria pública Rulby Vela Velásquez en la recepción de propuestas.

Participaron cuatro empresas nacionales e internacionales: Repsol Trading, Trafigura Pte. Ltd., Bio Energy Perú y Heaven Petroleum Operators, que había ganado la adjudicación anterior que fue declarada nula el 23 de diciembre del año pasado.

“La compañía Heaven Petroleum Operators S.A. presentó la mejor propuesta económica para abastecer a la empresa estatal durante enero y abril del presente año”, señaló Petroperú en su nota de prensa.

POSTURA. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se refirió a la adjudicación que volvió a ganar la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), de Samir Abudayeh, pese a los cuestionamientos y la anulación del primer contrato.

En conferencia de prensa, Vásquez Chuquilín señaló que Petroperú remitió información señalando que el reciente proceso de adquisición se realizó con un notario público y con mecanismos de transparencia.

No obstante, precisó que Contraloría General investigará el nuevo contrato para esclarecer cualquier duda sobre la adjudicación.

“En realidad se ha recibido la información de Petroperú, que este ha sido un proceso que ha llevado a cabo con notario público y otros mecanismos de transparencia. Sin embargo, el contralor de la República, Nelson Shack, ha informado que se ha habilitado una comisión de control para investigar este nuevo contrato y nos parece importante. Creo que ese es el mecanismo para que pueda disiparse cualquier duda respecto a la adjudicación de este contrato”, indicó.

En ese sentido, la premier recalcó que esperarán los resultados que entregue en su momento el órgano de control.

“Vamos a esperar los resultados que la Contraloría también nos pueda ofrecer”, dijo.