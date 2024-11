Especialistas consultados acerca del proyecto de ley que propone restituir la firma de Alberto Fujimori en la autógrafa de la Constitución de 1993, señalan que la iniciativa no tiene un sustento jurídico sino uno estrictamente político.

Salvaguardar la memoria histórica es uno de los argumentos centrales de la iniciativa legal promovida, inicialmente, por legisladores de la bancada de Fuerza Popular, con el inmediato respaldo de Alianza Para el Progreso (APP), gran parte de Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia y Podemos Perú; y algunos de Acción Popular.

Lo que se busca es derogar la ley N° 27600 promulgada el 14 de diciembre de 2001 por el entonces presidente Alejandro Toledo.

El texto dice a la letra: “Suprímese la firma de Alberto Fujimori Fujimori del texto de la Constitución Política del Estado de 1993, sin perjuicio de mantener su vigencia , en aplicación de la RL 009-2000 –CR, que declaró su permanente incapacidad moral y, en consecuencia, la vacancia de la Presidencia de la República”.

Otro de los argumentos del proyecto refiere que a Fernando Belaunde Terry no se le ocurrió quitar la firma de Juan Velasco de las normas emitidas durante el gobierno militar.

Antes bien, promulgó la Constitución de 1979 por ser la decisión de una Asamblea Constituyente elegida por el voto popular.

Dicho proyecto no será procesado en la Comisión de Constitución porque no implica una reforma constitucional. “Se trata de una ley y tal vez sea visto en la comisión de Justicia, no lo sé”, dijo a Correo el legislador Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución.

COMENTARIOS

El constitucionalista Natale Amprimo considera que esta iniciativa del fujimorismo es un error.

“Hay que dejar las cosas como están. No tiene sentido crear más divisiones y nuevas situaciones de confrontación”, propone.

“En ambos casos, cuando fue retirada la firma y ahora que se busca reponerla, son iniciativas políticas, no jurídicas”, precisó en declaraciones para Correo.

“La Constitución de 1993, más allá de que se haya retirado o no la firma del señor Fujimori, es una Carta Magna que él impulsó. Eso no se puede discutir”, argumenta.

“Pienso que es un error seguir creando ese nivel de polarización. Dejemos de seguir hablando de las cosas malas que hizo el señor Fujimori. Pasemos la página del señor Fujimori. Fujimori ya murió, no está entre nosotros. No podemos seguir fujimorizando la política peruana”.

Añade Amprino que los peruanos no podemos seguir haciendo que nuestra política gire “alrededor de los quieren y los que odian al señor Fujimori. Y los fujimoristas son los primeros que deberían contribuir a eso”.

César Nakazaki, exabogado de Alberto Fujimori, y profesor de Derecho, opina que el haber eliminado la firma del expresidente en 2001 “no fue un acto jurídico”.

“La Constitución fue promulgada por el presidente en ejercicio”, dijo en canal N.

“Quitarlo fue un tema político y no jurídico; intentar reponerlo también lo veo en esa línea, porque es un tema político; no es jurídico (...) eso de poner o sacar la firma no le veo ningún sentido”, concluyó.