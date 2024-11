Un abogado afiliado al disuelto partido A.N.T.A.U.R.O. fue captado cuando presuntamente realizaba conversaciones con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, nada menos que durante una sesión de la Comisión de Educación del Congreso, según consta en una fotografía a la que accedió RPP.

Se trata de Leonel Milton Falcón Guerra, abogado y militante del disuelto partido A.N.T.A.U.R.O, revisando una supuesta conversación de WhatsApp con el prófugo exgobernador regional de Junín, el pasado 8 de noviembre en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso.

En dicho grupo de trabajo se discutieron iniciativas para promover la ley que declara la reorganización de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. En la foto se observa a Leonel Milton Falcón Guerra revisar en su celular una conversación con el contacto “V CERRON PL”. De acuerdo a fuentes de RPP, las siglas significarían Vladimir Cerrón y las iniciales del partido Perú Libre.

Cabe precisar que en la conversación, el abogado señala que está presente en la sesión y que el “tema es de decisión política y de votos”. Además, tilda al congresista Guido Bellido de “traidor”, así como a los legisladores José María Balcázar y Esdras Medinas.

A esto se suma, que RPP le preguntó a Segundo Montalvo s í conocía al abogado Leonel Falcón Guerra y aseguro que no, pero luego refirió que no se acordaba si lo había invitado . “No me acuerdo si le he invitado, si es que ha sido invitado no para que coordine, sino a la comisión”, señaló.

A la pregunta si Vladimir Cerrón realiza coordinaciones desde la clandestinidad, respondió que el líder de Perú Libre “está en el corazón del pueblo peruano, no se encuentra acá” .

Captura RPP.

Asimismo, fuentes de la Universidad Sánchez Carrión comentaron al portal Lima Gris que lo que buscaría la bancada de Perú Libre es tener el control total de la casa de estudios, y para ello pretenderían sacar al rector César Díaz Valladares, vicerrectores y decanos.

Dicho portal se comunicó con Leonel Falcón y este contestó: “Tú me estás haciendo un interrogatorio medio de la Dircote. Yo soy abogado y tengo mis reservas. No te puedo responder nada de eso porque no estoy en la triangulación política, estoy en el asesoramiento legal, y yo no contamino los temas legales con los temas políticos”.