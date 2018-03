Alberto de Belaunde: "Si existen más videos y audios, FP tiene la obligación de darlos a conocer"

Síguenos en Facebook y YouTube

Previo a que el Congreso de la República debatiera la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el parlamentario independiente Alberto de Belaúnde aseguró en declaraciones para Correo que si existen más videos y audios, Fuerza Popular está en la obligación moral de darlos a conocer, incluso antes de que empiece el debate sobre la carta de la renuncia en el hemiciclo.

"Si Fuerza Popular tiene más información sobre lo que ha sucedido esta semana y no ha sido entregada, me parece una irresponsabilidad. Si existen más videos o audios, tienen la obligación de darlas a conocer al parlamento antes de esta votación, pero sobre todo al país", dijo el congresista que perteneció antes al oficialismo.

No debe ser desaforado

De otro lado, el congresista explicó que Moisés Mamani no debe ser desaforado tras revelar los audios y videos que mostraban una supuesta compra de votos. "Por la información que se tiene hasta el momento, no me parece que debe ser desaforado. Él ha denunciado públicamente este intento de torcer su voluntad. Espero que el congresista haya entregado toda la información", mencionó.

Nuevo gabinete debe tener rostros diferentes

De Belaúnde consideró también que el gabinete de Martín Vizcarra debe ser multipartidario y que la mayoría de ministros del actual régimen no deben estar estar en su mayoría en el nuevo equipo de la PCM.

"Yo creo que lo más sano sería que la mayoría de los ministros del actual régimen no formen parte del nuevo gabinete, porque puede existir un halo de duda, no solo por el bien del nuevo gabinete, sino de los que van a ser investigados", señaló.