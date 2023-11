El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha negado en más de una oportunidad haber beneficiado a sus amigas con contratos en el Estado.

Sin embargo, un día antes de que se revelara el caso, un vehículo oficial de la PCM fue registrado visitando el domicilio de Yaziré Pinedo Vásquez, amiga de Otárola que obtuvo órdenes de servicios con el Ministerio de Defensa, cartera que él presidió.

Pero eso no es todo, pues de acuerdo con Panorama, todo indica que la persona que la visitó fue el propio jefe de Gabinete, quien además estaría intentando ocultar ese vehículo.

Alberto Otárola es señalado de haber beneficiado con órdenes de servicios a sus amigas Rosa Rivera y Yaziré Pinedo.

DETALLES

El programa periodístico presentó imágenes de una cochera donde se guarda un vehículo que será pieza clave en el proceso judicial que tiene el premier Otárola.

El 16 de octubre, es decir, tres días antes de que el Ministerio Público formalice la investigación contra el premier, los trabajadores de la PCM ubicados en la sede Piñeiro recibieron una llamada.

La orden era que se debía “guardar” el vehículo oficial que utilizaba el premier, en otra palabras, ocultarlo.

Y es que hace un mes se reveló que un auto lexus de placa EGS106 llegó a la casa de Yaziré Pinedo, amiga de Otárola.

Lo que no se se sabía era que el vehículo estaba asignado de forma exclusiva al premier.

De acuerdo con Miguel Taboada, trabajador y chofer de la escolta de la PCM, el premier tiene dos vehículos asignados: EGS028 y EGS106.

“Uno está en la cochera y el otro guardado. El 106 está guardado ya por lo menos 20 días guardado. Ese vehículo lo venía usando el premier y ya de ahí lo cambiaron al vehículo 028″, indicó el trabajador.

Además, hay un documento en el que consta que este vehículo está asignado al premier.

Esta es la sede Piñeiro de la PCM donde estaría oculto el vehículo oficial de Otárola.

Ese vehículo está oculto en un almacén al interior de la cochera ubicada al otro lado del Río Rímac, a unos 500 metros de Palacio de Gobierno, así lo captaron las imágenes de Panorama.

Precisamente, el auto de placa EGS106 fue el que vecinos captaron y fotografiaron en los exteriores de la casa de Yaziré Pinedo en el distrito de Lince.

El programa periodístico presentó un video del interior de la cochera conocida como sede Piñeiro, la misma que tiene un único acceso con una puerta metálica de color negro.

A diferencia del ambiente donde se encuentran otros vehículos oficiales, a este lugar no se puede ingresar porque ahí se guardaría el vehículo oficial del premier, es decir, la prueba de que visitó a su amiga que contrató con el Estado.

Además, presentaron imágenes del premier utilizando el vehículo públicamente antes del escándalo.

“El vehículo continúa guardado en la cochera, sigue ahí, para nada se mueve. Y no abren la puerta así nomás, no es de fácil acceso. Primera vez que nos dicen que no debemos ingresar ahí”, relató el chofer de la PCM.

Además, denunció que José Luis Aparcana, chofer de confianza de Otárola, tomaba las llaves de los carros sin pedir autorización, salía y no se registraba en el cuaderno.