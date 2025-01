La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, llevó a cabo una diligencia de inspección domiciliaria en la vivienda del expresidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda.

La acción se enmarca en la investigación por el presunto delito de cohecho activo genérico.

El objetivo principal de la diligencia fue obtener tomas fotográficas de los ambientes del inmueble, buscando recolectar elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos bajo investigación.

🚨 #Ahora | Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, lleva a cabo la diligencia de inspección domiciliaria en el inmueble del expresidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, como parte de la… pic.twitter.com/PLXpuXcJGL — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 15, 2025

Alberto Otárola pagó a congresistas para blindar a Dina Boluarte, según Yaziré Pinedo

De acuerdo con Yaziré Pinedo, quien asegura que fue pareja sentimental de Alberto Otárola Peñaranda, el expremier le habría pagado a tres parlamentarios para que blinden a la presidenta Dina Boluarte en una denuncia constitucional que enfrentaba.

“El señor Otárola, como estaba asumiendo la defensa de Dina Boluarte, porque era su abogado, se encargaba de recopilar a congresistas para que estén a favor de él, porque Dina tenía una denuncia constitucional, si no me equivoco es la 268 y 269, no sabría decir cuál es. Les daba dinero a los congresistas. Pude ver a tres congresistas. Él les entregaba y ellos se iban”, dijo Pinedo en el programa Milagros Leiva Entrevista.

La joven refirió que esto ocurrió cuando la ahora jefa de Estado era vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, mientras Alberto Otárola era su abogado.