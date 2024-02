El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se refirió a las mociones de interpelación contra el ministro del Interior, Víctor Torres, y titulares de otros sectores, y dijo que dichas acciones en el Congreso, no necesariamente favorecen a la gobernabilidad y a veces polariza al país.

El premier aseguró sin embargo, que los ministros asistirán al Parlamento porque es una práctica democrática, pero “también quiero hacer una reflexión, hasta este momento existen 7 mociones de interpelación presentadas respecto a diversos sectores”.

“Entonces queremos hacer un llamado al Congreso para establecer una línea de acción de gobernabilidad. Los ministros pueden ir a informar a las comisiones que es lo que usualmente se hace cuando existe la exigencia del Parlamento Nacional por brindar explicación respecto a las políticas públicas. Entonces las interpelaciones no necesariamente favorecen a la gobernabilidad y a veces polariza, pero aun así, el ministro (del Interior) va ir al Congreso a responder las preguntas planteadas y esperemos que estas respuestas sean satisfactorios”, subrayó.

Además, refirió que el ministro Víctor Torres tiene muy poco tiempo en el cargo y nosotros en el gobierno con la presidenta (Dina) Boluarte creemos que las políticas públicas tienen que ser sostenidas y sostenibles, no queremos caer en lo que ocurrió en el gobierno de (Pedro) Castillo, que existía cambios de ministros cada semana”, señaló.

De otro lado, Alberto Otárola dijo desconocer sobre los chats en los que el exministro de Transportes, Edmer Trujillo, y Carlos Revilla, exjefe de Provías Descentralizado, hablan que el ministro José Arista ya había sido informado de que reemplazaría a Alex Contreras.

“Ese chat no existe, digamos, no he tenido conversación con el señor Arista, además lo que no sería raro ¿Si un primer ministro no habla con un candidato a ministro, en qué país estamos? Ese chat viene siendo investigado por la Fiscalía y yo soy muy respetuoso de las investigaciones fiscales”, agregó.

Consejo de Estado Municipal

Respecto al Primer Consejo de Estado Municipal (Cemuni), Alberto Otárola indicó que el Gobierno inicia “una nueva dinámica de trabajo” junto a los alcaldes de todo el país.

Considera que la realización del Cemuni “es una propuesta inédita y audaz”, y adelantó que “será una instancia que se va a institucionalizar” durante el actual gobierno, pues este tipo de encuentros permitirá “un trabajo conjunto y articulado” entre el Poder Ejecutivo y las autoridades municipales, destinado a solucionar los problemas de cada jurisdicción y a destrabar proyectos importantes para sus poblaciones.

Precisó que los alcaldes podrán acceder a espacios en los que representantes de los ministerios de Vivienda, Transportes, Desarrollo Agrario, Educación y Cultura les brindarán asistencia técnica y recomendaciones para el destrabe de proyectos en sus jurisdicciones.

Agregó que se implementarán mesas para la absolución de consultas técnicas con especialistas de la presidencia del Consejo de Ministros y de diversas carteras ministeriales.

