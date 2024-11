Yaziré Pinedo aseguró en un reportaje de Panorama, que mantuvo una relación sentimental con Alberto Otárola. Además, de que este le ofreció trabajo en la PCM hasta en tres oportunidades.

Pinedo dijo que anteriormente negó una relación con Otárola, ya que se encontraba “coaccionada”, pues fue amenazada por Karelim López y el exprimer ministro.

Además, reveló que ha recibido amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas contra sus familiares.

“Yo sí tuve una relación con él en el año 2022 y duró hasta finales de 2023″, indicó al dominical.

El informe de Panorama no solo evidenciaría que Otárola usaba los recursos del Estado para visitar a su expareja, como el carro oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino que también, buscaba que Yaziré Pinedo trabaje con él en la PCM.

“Hay un correo, una invitación, yo no acepto. En tres ocasiones no acepté trabajar con él, uno fue en Reconstrucción con Cambios”, sostuvo Pinedo.

Luego de conocerse la denuncia en su contra, Alberto Otárola negó tener una relación amical con Yaziré Pinedo y Rosa Rivera, quienes tras días después de visitarlos en su despacho, consiguieron contratos con el Estado por más de S/100,000.

“Las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más. Lo que sucede es que han cometido el delito de visitar la Presidencia del Consejo de Ministros. A la PCM entran 80 a 100 personas a diario; muchas de ellas dicen que van a hablar con el premier, pero no hablan con el premier, se quedan hablando con otros funcionarios”, afirmó Otárola en una conversación con RPP en noviembre del año pasado.