Alcalde de La Molina responde a Jorge Muñoz por 'Pico y placa' (FOTO)

El alcalde la Molina, Álvaro Paz de la Barra, envió un oficio a Jorge Muñoz, en donde menciona que toma "con sorpresa" que el alcalde de Lima haya manifestado en una entrevista que "se le debe tocar las puertas" cuando se le preguntó por el recurso de acción de amparo que presentó su par distrital contra la medida 'Pica y placa' en su jurisdicción.

"Escuchando y leyendo sus declaraciones a raíz de mis intervenciones en medios de comunicación a favor de mi comunidad, tomo con sorpresa y pena que manifieste que 'se le debe de tocar las puertas' cuando la visión de un líder debe ser convocante y de total apertura hacia quienes representan a los vecinos de diversos distritos de Lima", se lee en el documento de la Municipalidad de La Molina.

Como se recuerda, Jorge Muñoz se refirió a Paz de la Barra y señaló que esperaría que le toquen la puerta para proponer una solución a determinado problema.

"Yo respeto todas las opiniones, pero le respondería con una frase del arquitecto (Fernando) Belaúnde: 'trabajar y dejar trabajar'. Si alguien tiene algo que plantear, yo esperaría que vengan, me toquen la puerta y me digan: 'Oye, Jorge, tenemos esta propuesta, esto se puede mejorar de esta manera'. Si encontramos eso entonces estaríamos haciendo un trabajo colaborativo para que el ciudadano sea el que se beneficie. Pero qué fácil es ponerse en el balcón, criticar y no dar alternativas", expresó en RPP.

Por otro lado, el alcalde de La Molina pidió estar presente en la próxima sesión del Pleno de Concejo Metropolitano para que manifieste su visión y su diagnóstico del 'Pico y placa' en el distrito que gobierna.