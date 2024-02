El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, alertó sobre la posibilidad de que dicho organismo quede “bloqueado” si el Congreso de la República procede con la destitución e inhabilitación de sus miembros, una medida que fue respaldada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En la conferencia de prensa tras presentar su defensa ante la Comisión Permanente, Vásquez subrayó que los suplentes de la JNJ tienen más de 75 años, lo que conllevaría a la imposibilidad de que la institución pueda desempeñar adecuadamente sus funciones constitucionales.

Asimismo, resaltó que tres suplentes de la Junta Nacional de Justicia tienen más de 75 años, lo que los inhabilitaría para asumir el cargo vacante, resultando en la falta de quórum en el pleno.

“ Si el argumento para la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia es una interpretación sobre el rango de edad, es evidente que no podrían acceder los tres suplentes que superan los 75 años de edad, con lo cual la JNJ quedaría bloqueada para el cumplimiento de sus funciones constitucionales ”, sostuvo

Además, mencionó que la junta se encontraría no tendría la posibilidad de tomar decisiones relacionadas con la selección, nombramiento y ratificación de jueces y fiscales, así como de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“ Como es sabido por todos, para que la junta pueda operar requiere el quórum de cinco miembros, si no hay no se puede tomar absolutamente ninguna decisión de selección y nombramiento, de ratificación de jueces y fiscales, de ratificación o no de los titulares de ONPE y Reniec, no se puede convocar a concurso para titulares de ONPE y Reniec, no se pueden tomar decisiones sobre ningún procedimiento disciplinario, generando con ello –en los casos en donde pudiese haber responsabilidad disciplinaria- impunidad ”, explicó.

El vicepresidente de la JNJ señaló además que los integrantes de la junta evalúan de manera constante los contextos y los escenarios más propicios para ejercer su derecho a la defensa. Asimismo, advirtió que durante el proceso se han vulnerado sus derechos fundamentales.

“ Ciertamente nosotros entendemos que se ha vulnerado a lo largo de este procedimiento algunos derechos fundamentales de los miembros de la JNJ. Por ejemplo se ha vulnerado el principio de imparcialidad y de objetividad en relación al informe sustentado por el señor Esdras Medina. Lo decimos con respeto, pero al mismo tiempo con claridad ”, señaló.

Declaraciones del vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez. (Video: Canal N)

No descarta acciones legales

Cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de interponer una acción de amparo ante la decisión desfavorable de la Comisión Permanente, Aldo Vásquez no lo descartó y afirmó que la defensa de la institucionalidad de la JNJ es aplicable.

“La JNJ ha dicho en todo momento que plantea su defensa en todos los escenarios. Lo hace en el ámbito judicial, supranacional, en el mediático, el parlamentario y en el académico. De modo que no descartamos ninguna opción legítima en defensa de la institucionalidad de la junta ”, aseveró.

“Nosotros evaluamos permanentemente los contextos y los escenarios más adecuados para poder ejercer nuestro derecho a la defensa, ya contamos con una medida cautelar y una sentencia de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima”, acotó.

Comisión Permanente aprobó informe que plantea inhabilitar a los miembros de la JNJ

La Comisión Permanente del Congreso evaluó el informe final sobre la denuncia constitucional presentada contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y aprobó, con mayoría de votos, la inhabilitación de Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez, José Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, tras la aprobación del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la Comisión Permanente designará a un miembro de esta para que sustente el informe y presente la acusación ante el Pleno del Congreso.

Es importante destacar que el informe emitido por la SAC sostiene que los siete integrantes de la JNJ incurrieron en infracción al artículo 156, inciso 3, el cual establece como requisito para ser miembro de la JNJ tener menos de 75 años de edad.