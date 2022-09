El congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) sostuvo que el Congreso de la República no debe autorizar los viajes al exterior al presidente de la República, Pedro Castillo, si en caso no muestra su discurso antes de su presentación, debido a las críticas que ha recibido por su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

MIRA AQUÍ: Ruth Luque considera que Juntos por el Perú debe retirar la candidatura de Gonzalo Alegría a la alcaldía de Lima

“El Congreso no debe autorizar viaje a Pedro Castillo si no muestra su discurso antes, su participación en Naciones Unidas ha sido una vergüenza para el país y ha hablado sobre temas inoportunos”, sostuvo Aguinaga a Correo.

De acuerdo con Aguinaga, el mandatario no debió referirse al caso de las Islas Malvinas, ya que involucra al Reino Unido, país que se encuentra de luto por la muerte de la Reina Isabel II.

“Perú reconoce plenamente los derechos de soberanía de la República Argentina en las Islas Malvinas y demandamos a las partes el inicio de consultas y negociaciones para concretar este objetivo imperativo”, señaló el mandatario.

Por ello, el fujimorista dijo que el jefe de Estado “no se encuentra en el nivel” para estar en eventos internacionales importantes, porque tiene un discurso inoportuno y que-lamentablemente- se encuentra mal asesorado por el canciller César Landa.

Aguinaga dijo que Castillo tampoco debió indicar que Perú tendrá una “representación diplomática” (embajada) en Palestina, ya que no tenemos ninguna relación comercial con dicho Estado.

“Ya no debe participar en estas cumbres si no está mejor asesorado. No se da cuenta que representa al país y lo único que hace es dejarnos en vergüenza a nivel mundial”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO: