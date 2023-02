El martes 21 de febrero el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) decidió acceder a la solicitud para extraditar al expresidente Alejandro Toledo Manrique. En tal sentido, la fiscal superior Alfredo Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, estimó el tiempo en que se concretaría este proceso.

“Con ello significa que ya hay una decisión firme de que esta persona sea entregada para que rinda cuentas al proceso que se le tiene en el Perú por el delito de colusión y de lavado de activos. Ahora comienza un trabajo de coordinación entre autoridades peruanas que deben ejecutar esto y también con las autoridades de Estados Unidos”, señaló a RPP.

Para Alfredo Rebaza ahora se deberá esperar que las autoridades de Estados Unidos confirmen que esta persona ya está lista para ser trasladada. “Sobre ello el Perú confirma cuál sería la comitiva, seguramente de Interpol y otros funcionarios, que van a ejecutar justamente esta decisión; es decir, ir allá, ejecutar la entrega y hacer el traslado a territorio peruano”, añadió.

Alejandro Toledo actualmente tiene un grillete electrónico y está sometido a una vigilancia, sin embargo, con la aprobación de su extradición, Rebaza comentó que las autoridades norteamericanas primero deberán notificar a Toledo.

“Entendemos que le darán la oportunidad al notificarle la decisión de los Estados Unidos, de ser extraditado, para que él se entregue y obviamente entendemos que, si él no se entrega, el Estado tendrá que ejecutar su decisión de una detención”, explicó.

¿En cuánto tiempo sería extraditado Alejandro Toledo?

El fiscal superior resaltó que esta decisión de extradición ya “ha pasado por todas sus etapas”. En ese sentido, se espera que el proceso logre concretarse en pocas semanas.

“Esperemos que sean semanas (trámite para el traslado) y lo decimos con conocimiento de causa. No hay un plazo estricto, no hay un plazo fijo, pero afinando el trabajo y las coordinaciones entre ambos Estados, esperemos que no pase de siete u ocho semanas, esperemos incluso que sea menos”, finalizó.

DATOS

Alejandro Toledo Manrique será procesado por el caso del supuesto soborno de 31 millones de dólares que habría recibido a cambio de la concesión de la Carretera Interoceánica, en sus tramos 2 y 3.

El fiscal José Domingo Pérez solicitó 20 años y 6 meses de prisión para Alejandro Toledo por las supuestas irregularidades mencionadas.