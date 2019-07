Alejandro Toledo: Aún no se decide si afrontará la extradición detenido o en libertad

La detención del expresidente Alejandro Toledo se produjo esta mañana por orden de la corte del distrito de Estados Unidos.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Hugo Zela, declaró a Canal N que aún no se decide si el exmandatario afrontará su proceso de extradición detenido o en libertad

"El pedido de detención lo realizó el juez Thomas Hopston, y ha decidido realizar la audiencia para fianza a las 10:30 de la mañana (Hora California y 8:30 Hora Perú). Allí se decidirá si Toledo afronta el proceso de extradición en libertad o detenido", comentó el embajador.

Reconoce que saben que fue detenido en California, pero no sabe exactamente donde está el exjefe de Estado

"No nos han comunicado exactamente porque para poder hacerlo se requeriría que el expresidente hubiera pedido ayuda consular y no lo ha hecho, entonces no tiene por qué decirnos", aclaró Hugo Zela.

Agregó que la decisión del juez de que si se libera a Alejandro Toledo, se le debe fijar fianza, pero primero tiene que producirse el pedido del expresidente de que lo liberen. Además, depende de los argumentos de la extradición para concederla.

"Lo que continúa es la consideración de la solicitud misma de la extradición, si los argumentos son suficientes para concederla", enfatizó.

El embajador negó que vaya a la audiencia del viernes: "La única institución que representa al Perú es el departamento de Justicia de los Estados Unidos a través del fiscal que es el mismo que presentó el pedido, así lo establece el tratado de extradición".

Agregó que no hay un plazo preestablecido para la extradición aunque existen casos similares que pueden dar una idea de cómo va. Además, su esposa Eliane Karp no está en proceso de detención.