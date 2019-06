Alejandro Toledo se queja por supuesta filtración de testimonio de Jorge Barata

Síguenos en Facebook

El expresidente Alejandro Toledo presentó una queja contra la jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones (UCJIE), Cecilia Goicochea, por supuestamente filtrar las declaraciones que rindió Jorge Barata en Curitiba, Brasil.Roberto Su, abogado de Toledo, interpuso dicho recurso contra la fiscal superior porque a su criterio habría vulnerado la reserva de la investigación que se le sigue al expresidente por recibir sobornos de Odebrecht para la adjudicación de la obra Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

Hechos

Según el letrado, las declaraciones que rindió Barata el pasado 24 de abril fueron filtradas los días 3 y 4 de mayo a diversos medios de prensa. Sostuvo que en las publicaciones se menciona el testimonio ofrecido por Barata acerca de las coordinaciones que tenía Toledo con el exministro de Economía Fernando Zavala. Es más, destacó que un audio de la declaración de Barata que tiene una duración de 2 minutos con 22 segundos fue difundido en el portal legis.pe, y en él se hace referencia a Toledo y Zavala.

Audios

Un extracto de la declaración que rindió Barata ante el fiscal José Domingo Pérez en abril pasado contiene el siguiente diálogo.Fiscal José Domingo Pérez (FJDP): ¿Y usted presenció que el señor Alejandro Toledo llamaba al ministro Pedro Pablo Kuczynski?Jorge Barata (JB): Llamaba al ministro Pedro Pablo Kuczynski. Le confieso que las dos veces que intentó llamar a PPK, no logramos localizarlo y al final lo pasaron con Fernando Zavala.FJDP: ¿Y qué temas trataba Alejandro Toledo con Fernando Zavala delante de usted?JB: No sé si Fernando Zavala sabía que yo estaba ahí. (…) El Presidente preguntaba: “¿Qué pasa? ¿Por qué está demorando el calendario de licitación? ¿Por qué está demorando? ¿Qué falta?”. (…) Pero quien trabajaba, de hecho, era el señor Zavala.

La percepción que tengo era que él hacía el trabajo. Pedro Pablo Kuczynski parece que no tenía esta intensidad de trabajo como el señor Zavala. FJDP: Entonces, antes de que se adjudique la concesión usted señala que tenía conversaciones con Alejandro Toledo respecto a cómo iba a ser este proceso de concesión. JB: Sí.En otra parte del reclamo, el abogado Su cuestionó el accionar de la fiscal Goicochea, pues aseguró que la declaración completa de Barata fue remitida a la titular de la UCJIE por conducto regular, situación -dijo- que fue referida por el procurador brasileño Orlando Martello al abogado brasileño de Toledo que participó en dicha diligencia. El defensor de Toledo señaló que hasta la fecha, luego de la declaración de Barata en abril pasado, la jefa de la UCJIE no cumple con la entrega del audio y la transcripción al fiscal José Domingo Pérez. Correo se comunicó con la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público para obtener la versión de la magistrada, y nos informaron que nos atenderían; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta alguna.