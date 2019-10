Amplían delito de colusión a Alejandro Toledo por caso Odebrecht

Síguenos en Facebook

El fiscal José Domingo Pérez decidió ampliar la investigación preparatoria contra el expresidente Alejandro Toledo por el delito de colusión debido a nuevos hechos que aparecieron en el transcurso de la investigación por el caso de la adjudicación de la Interoceánica Sur tramos 2 y 3 a la empresa Odebrecht.

Esto se dio después del pedido que formuló el procurador ad hoc para los casos "Lava Jato", Jorge Ramírez, quien además solicitó que se amplíe el delito de lavado de activos para los socios de la constructora brasileña. Ellos son Alejandro Graña, Fernando Camet, José Fernando Castillo, Gonzalo Ferrero y Hernando Graña.

Correo accedió a la Disposición N°81, que emitió el fiscal Pérez, tras la incorporación de nuevos elementos que derivó Ramírez. Uno de ellos es el informe final que emitió el desactivado Congreso de la República sobre el pacto colusorio entre Toledo y la transnacional brasileña para la modificación de las bases en la entrega de concesión a Odebrecht y de esta forma lograr la buena pro.

Cabe señalar que contra Toledo el Estado peruano emitió un pedido de extradición por los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión. Este pedido de ampliación es por hechos nuevos, según la procuraduría.

Asimismo, sobre los empresarios socios de Conirsa S.A., la defensa del Estado refirió que los exdirectivos Jorge Barata y Sergio Nogueira Panicalli, en julio y febrero pasado, respectivamente, señalaron en Brasil a los fiscales peruanos que estos tenían conocimiento de los pagos ilícitos para la obtención de la concesión de la obra, lo que implica hechos nuevos relacionados con su participación en el caso.

ECOTEVA

En tanto, la Sexta Fiscalía de Pérdida de Dominio solicitó a la Cuarta Sala Penal para Reos Libres que le expida las copias certificadas del caso Ecoteva.

Según fuentes judiciales, el pedido se refiere a la solicitud del procesado Avraham Dan On sobre bienes y cuentas que mantiene en nuestro país.

De otro lado, Gerardo Widavski, abogado de Dan On, solicitó al fiscal Pérez que se señale fecha y hora para que se tome la declaración del exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno durante el régimen de Toledo, quien ahora reside en Israel.

En conversación con Correo, el letrado dijo que es fundamental tomar las declaraciones de su patrocinado para que se logre contrastar y desvirtuar las "mentiras" del examigo de Toledo, Josef Maiman, quien se encuentra en espera de que se apruebe su colaboración eficaz.

"Nos llama poderosamente la atención que el juez Carhuancho no haya aprobado el acuerdo de colaboración eficaz con Maiman no obstante haber transcurrido varios meses. Las declaraciones de Maiman deben ser tomadas con pinzas, ya que se trata de un mentiroso compulsivo que ha cambiado varias veces sus distintas versiones. Él está desesperado por librarse de sus fechorías y no duda en perjudicar a alguien que le fue leal y honesto, como el señor Dan On", expresó.