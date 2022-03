El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, criticó la decisión del Tribunal Constitucional de declarar fundado el habeas corpus presentado a favor del expresidente Alberto Fujimori y afirmó que esta institución debería dejar de existir.

En declaraciones a RPP, consideró que la interpretación de la constitución no debería estar concentrada en un solo ente sino que esta materia debería pasar a manos de la Corte Suprema.

“Yo siempre he estado en contra de que exista el Tribunal Constitucional, no sol con esta decisión sino con otras que son contrarias a la constitución. Alberto Fujimori ha sido sentenciado por graves delitos, no solo está sentenciado por homicidio sino también por secuestro agravado”, aseveró.

“Lo que hace el TC es dar a conocer que garantiza la impunidad de los delincuentes con cierto poder, dónde quedan las familias de Barrios Altos, de La Cantuta, delitos gravísimos, en donde los secuestraron, quemaron vivos, los enterraron clandestinamente. Por delitos de esa naturaleza no se puede dar una decisión así”; agregó.

“No es el único caso, hay otro caso en que liberó del pago de impuestos a una empresa, ha resulto en contra de lo que dice la constitución. Este organismo no debe existir, debe desaparecer, debemos cambiar el control concentrado del TC por el control difuso es decir que sus funciones las haga la Corte Suprema”, anotó.

El fallo del TC

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el hábeas corpus presentado por la defensa de Alberto Fujimori y reestableció los efectos del indulto humanitario que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.

Como se recuerda, el 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó el indulto a Fujimori Fujimori por razones humanitarias. Sin embargo, el Poder Judicial anuló dicho beneficio.

Aquella vez, la Sala Suprema evaluó la forma, velocidad e irregularidades en el trámite para otorgar la gracia presidencial y precisó que no cumplía con las exigencias legales esenciales. Tras esto, Alberto Fujimori volvió al penal de la Diroes en octubre de 2018.