La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) rechazó la amenaza del presidente de la República, Pedro Castillo, contra un medio periodístico por la propalación de lo que sería parte del testimonio que brindó Bruno Pacheco ante la fiscalía en la que se habla de un pagos ilícitos en Palacio de Gobierno.

A través de un comunicado publicado este lunes, el gremio periodístico criticó que el mandatario pretenda imputar a los periodistas la responsabilidad de los dichos de terceras personas y calificó esta una “práctica frecuente” de quienes quieren silenciar denuncias periodísticas.

“Criminalizar al ‘mensajero’ no es una alternativa legítima. Servir como vehículo para la propalación de declaraciones de terceros, de por sí, no hace a los periodistas responsables de su contenido. La veracidad o no de esos dichos deberá ser determinada por el sistema de justicia del país”, se lee en el comunicado.

ANP responde a Pedro Castillo.

La ANP manifestó que, si Pedro Castillo considera afectado su honor, debería defenderse a través de su derecho a réplica o dirigir sus acciones penales contra el responsable de los dichos difundidos en el mencionado reportaje.

Según ‘Panorama’ el exsecretario de Palacio de Gobierno afirmó al Ministerio Público que el presidente Pedro Castillo recibió dinero ilícito en Palacio de Gobierno en octubre del año pasado, en la forma de pagos dentro de un maletín por parte del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

“Pacheco se ubica en primera persona y dice que él mismo atendió a Silva y que él mismo coordinó su ingreso y que Silva le dio ese cupo a Pedro Castillo. Los registros dicen que, en efecto, Silva entró a una reunión de trabajo con el presidente el 18 de octubre del 2021, y se reunió por cinco horas con el presidente”, informó el dominical esta noche.

Pedro Castillo amenaza medio

El presidente Pedro Castillo anunció que tomará acciones legales contra el programa periodístico Panorama, luego de rechazar las imputaciones hechas en su contra en el mencionado reportaje.

“Ejerciendo mi derecho como ciudadano y como presidente de la República, procederé a denunciar a la señalada producción periodística que difunde noticias falsas cuyo único fin es engañar y manipular a la ciudadanía”, escribió en redes sociales.